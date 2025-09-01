Aunque para gran parte de los aficionados parece claro el hecho de que Canelo Álvarez vaya a derrotar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre, obteniendo un triunfo que le permitiría seguir siendo campeón del mundo del peso supermediano ante una verdadera leyenda, lo cierto es que hay otro que encuentran argumentos suficientes para afirmar que el estadounidense puede salir del cuadrilátero como monarca. En línea con esto último aparece Tim Tszyu, el australiano que afirmó lo que pocos se animan a decir.

El pronóstico de Tszyu para Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

El excampeón del peso superwelter no duda: para él, Crawford cuenta con herramientas capaces de desarticular la maquinaria mexicana que parece indestructible en las 168 libras. En ese sentido, Tszyu afirmó que Terence deberá boxear, no correr, y que los momentos para desplegar su repertorio ofensivo aparecerán de manera inevitable, lo que lo llevará a conseguir imponerse y ganar la contienda.

De manera contundente, Tszyu afirmó en The Ring: “Creo que Crawford puede lastimar a Canelo. Tiene variedad y golpes imprevistos. Creo que puede hacer daño. En mi opinión, por cómo se ha visto Canelo en sus últimas dos peleas, creo que Crawford gana. Antes pensaba lo contrario, pero siento que Canelo no es el tipo de peleador que era en la época de Gennady Golovkin.

Tim Tszyu tiene en claro que Terence Crawford puede ser un peligro para Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

“Creo que ahora está un poco más cómodo. Canelo está en forma, pero Crawford tiene mucho más que demostrar. Crawford debería simplemente boxear y moverse. Tiene un coeficiente intelectual increíble. Es un luchador de altísimo nivel”, completó.

Tszyu no le recomienda a Crawford evitar los intercambios, sino más bien todo lo contrario. Tim entiende que si Terence acepta el desafío que tendrá enfrente y logra utilizar su inteligencia, cuenta con grandes posibilidades de sorprender a Canelo, a quien no ve en su mejor forma, hecho que lo sirve para sumar otro punto a favor de Terence. Todo por definirse.

