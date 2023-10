Jermell Charlo, campeón de peso mediano junior, admitió que en efecto sintió la diferencia de peso en su pelea contra la superestrella de boxeo, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien lo venció el pasado sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Álvarez le propinó la segunda derrota de su carrera a Charlo, con una amplia decisión unánime, para retener la corona indiscutible de peso súper mediano.

Charlo subió dos categorías de peso para estar a la altura de la pelea. Asimismo, la Organización Mundial de Boxeo (OMB) lo despojó de su título una vez se subió al ring con Charlo, mientras que Tim Tszyu fue elevado a campeón absoluto.

Los jueces calificaron la pelea con puntajes de 119-109, 118-109 y 118-109, principalmente al observar la presión de Canelo durante todo el encuentro, mientras que Charlo no pudo voltear el resultado.

“Sentí que no era yo ahí dentro. No me pongo excusas, es lo que es. Tomo mis golpes y sigo adelante. Es boxeo, a veces ganamos, a veces perdemos”, sostuvo Charlo.

En el séptimo asalto, una combinación de dos golpes del mexicano derribó a Charlo en una segunda ocasión en su carrera profesional. Se recuperó y continuó la pelea hasta la campana final sin estar en serios problemas.

Canelo dominó las estadísticas de CompuBox y las tarjetas de puntuación, con una ventaja de 134 a 71 en el total de golpes lanzados, incluyendo 42 impresionantes golpes al cuerpo.

“Sí pude sentir la diferencia en el peso. Levanté 14 libras. Soy indiscutible en mi división de peso. En ocasiones te quedas corto, pero hay que seguir esforzándose. Yo no termino aquí y estoy orgulloso de mi mismo. Me golpeó con algunos golpes duros. Pero soy el pequeño Charlo y lo represento", sostuvo Charlo.