A John Fury le costó creer lo que estaba viendo. El padre del campeón del CMB, Tyson Fury, quedó sorprendido por la habilidad boxística del ex campeón de UFC Francis Ngannou durante un entrenamiento con los medios en Las Vegas antes del debut boxístico de Ngannou contra Fury el 28 de octubre en Riad, Arabia Saudita. El título de Fury, sin embargo, no estará en juego.

Un video de gran circulación del entrenamiento público tomado por el copromotor, Top Rank, mostró a Ngannou siguiendo instrucciones de su entrenador, Mike Tyson, sobre cómo lanzar una combinación de jab y mano derecha. Luego, Ngannou procedió a arrojar esa combinación sobre los guantes y el chaleco de su entrenador asistente, Dewey Cooper.

En línea, muchos espectadores quedaron desconcertados por la aparente mala forma y la lentitud de Ngannou, incluido el anciano Fury.

“Acabo de ver a Francis Ngannou y Mike Tyson y al supuesto entrenador, el que tiene las protecciones puestas, en el entrenamiento abierto”, dijo Fury en un vídeo publicado en las redes sociales.

“Espero que esté bromeando y que esté haciendo el papel de zarigüeya aquí. Espero que sea una broma y que pretenda ser una risa porque si no lo es, no tiene una oración. No tiene ninguna posibilidad. No saldrá del primer round. Probablemente será el nocaut más rápido de Tyson”, reiteró Fury, en una nota de Sean Nam, de BoxingScene.

Las preocupaciones del mayor Fury sobre un desajuste, por supuesto, reflejan el sentimiento público generalizado de que Fury vs. Ngannou es una farsa, aunque lucrativa.

Cuando se anunció la pelea, muchos fanáticos y observadores la satirizaron porque presentaba a un boxeador de primer nivel contra un novato. Y dado que había expectativas de ver a Fury enfrentarse al campeón unificado Oleksandr Usyk por el campeonato indiscutible de peso pesado, el anuncio de esa pelea fue para algunos una decepción.

John Fury sólo puede esperar, por el bien de Ngannou, que el entrenamiento con los medios haya sido algún tipo de artimaña.

“Sabes qué, eso tiene que ser infantil", dijo John Fury. “Tiene que ser diversión y juegos. Porque si eso es lo que tiene, pues que Dios le ayude. Lo harán pedazos. Eso es todo lo que digo, amigo. Eso es vergonzoso. Si eso es lo que puede hacer en un entrenamiento público, no hagas un entrenamiento público. Es una desgracia."