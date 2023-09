El boxeador venezolano Jonathan Hernández ha tenido un gran desempeño en lo que va de 2023 y con miras a seguir conquistando éxitos antes de culminar el año, principalmente después de su triunfo ante el colombiano Alan Baleta.

Hernández venció por nocaut técnico en el tercer round a Baleta, quien sufrió su primera derrota profesional al caer ante el venezolano en Argentina, el pasado 16 de septiembre, mientras que Hernández elevó su invicto a 12 peleas.

“El sábado cuando defendí contra Alan Baleta fue una prueba muy difícil, pero gracias a Dios entrenamos muy bien, tenía los nervios de siempre, pero veníamos con mucho entrenamiento así que me sentía más seguridad y confianza en mí. Pensamos que la pelea sería más complicada por el rival, que se mantenía invicto y con renombre en Colombia y teníamos ese compromiso, pero gracias a dios salió todo bien y cumplimos. Gracias a la preparación física de mi profe Árvelo y mi preparador físico Juan Marcelo Hernández pudimos llegar de la mejor forma, al 110%”, comentó el venezolano en exclusiva para NotiFight.

Nacido en Cantaura, Hernández, volvió al ensogado por quinta vez en el 2023. A principios de año venció por decisión unánime al argentino, Marcelo Puebla. Luego en el mes marzo hizo ante Darío Soto, pero en esta ocasión por la vía rápida. Posteriormente se enfrentó a Kelvinyer Salazar para noquearlo en el quinto asalto, para arrebatarle el invicto y quedarse con la baratija Fedelatin (vacante).

“Me habían dicho que pronto íbamos por un cinturón, y hacer la carrera por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que el presidente es el venezolano Gilberto Mendoza, y vimos la oportunidad con el adicional del cinturón y gracias a Dios salió todo bien”, comentó el Hernández.

En agosto realizó su primera defensa del título, ganándole al argentino, Marcelo Gabriel Sánchez por nocaut en el cuarto capítulo, lo que consideró un nuevo reto, además de conseguir la oportunidad de pelear en el mítico Luna Park, lo que le añadió emoción, nerviosismos.

“Creo que estaba un poco más nervioso cuando iba por el cinturón, me sentía más nervioso de lo normal, y defenderlo un poco menos, pero en ese momento me sentí más campeón que cuando lo gané, cuando lo defendí fue una emoción mayor”, rememoró el venezolano residenciado en Argentina.

Al volver a defenderlo con éxito, esta vez ante Baleta, espera a la dirección y planes que vaya a tomar su promotor, Sebastián Rivero, tras dos defensas positivas. Por lo pronto continuará entrenando y ejercitándose para mantenerse en forma.

Sin embargo, tiene en mente la posibilidad de una última pelea antes que finalice el año, para cerrar el 2023 con broche de oro y, entre sus planes destaca trabajar para poder mejorar a la hora de atinar en el peso.

“Hablamos con mi promotor Sebastián Rivero, y están en conversaciones para que me incluyeran en el ranking de la AMB porque ya defendí mi título dos veces. lo que me diga mi promotor lo voy a cumplir, bien sea defender el título una vez más, o ir por un cinturón nuevo o ir a probar suerte afuera, pero ahora lo que quiero hacer es entrenar fuerte y esperar. Hemos tenido un año bueno así que no estoy cansado, pero tengo que seguir entrenando y haré una más este año y luego nos vamos de vacaciones hasta marzo del próximo año”, agregó.

“La verdad con cinco peleas en un año lo que más me cuesta es dar el peso, cuidarme con el peso, he tratado de ir mejorando, pero es lo que me cuesta más, el desgaste de perder peso, subir y bajar complica un poco, pero el sueño es ser campeón del mundo y es un sacrificio, el boxeo es muy sacrificado, por la comida, el entrenamiento, es muy completo”, reconoció Hernández.

Argentina le ofreció posibilidades

Jonathan Hernández salió hace seis años de su país natal, en busca de mejores oportunidades personales y profesionales. Al comienzo trabajó como repartidor de alimentos y encomiendas por más de 12 horas diarias. Sin embargo, se dio cuenta que cerca de su lugar de residencia tenía un gimnasio y se decidió a comenzar a entrenar.

En el recinto había un ring de boxeo, lo que motivó con más fuerza a Hernández a retomar el deporte que le gustaba, posteriormente tuvo la posibilidad de competir, permitiéndole salir victorioso en varios campeonatos hasta que se hizo profesional fuera de su país natal.

“Gané un campeonato en un club que se llama Club Cuba, después me fui al boxeo amateur, donde gané un cinturón de la Liga Metropolitana de Buenos Aires y luego el profe Giovanni me dijo que me veía bien para saltar como profesional y le hicimos caso. Gracias a Dios salió todo bien, hemos entrenado muy bien, así que queremos seguir adelante”, señaló.

Sin embargo, el mayor sueño del venezolano es regresar a su país y lograr mostrar su talento y su tierra natal, solo espera una llamada, una invitación o un acuerdo, para dar el sí, teniendo la aprobación de su promotor.

“Mi sueño es ir a Venezuela y hacer una pelea, pero por ahora todavía nadie me ha llamado para decirme algo, estoy a la espera por si me dicen algún día, estoy disponible, ya hablé con mi promotor por si sale alguna vez algo en Venezuela, si me llegan a llamar y me dijo que sí, así que tengo su visto bueno”, expresó.