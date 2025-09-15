Terence Crawford vivió una noche única el sábado pasado en el Allegium Stadium de Las Vegas tras vencer por decisión unánime de los jueces a Canelo Álvarez. El estadounidense fue superior de principio a fin y se quedó con el inesperado triunfo dado que en los papeles no era el favorito, pero el mexicano no estuvo a la altura de las circunstancias.

David Faitelson, periodista mexicano, criticó fuertemente al tapatío luego de la derrota e hizo un duro análisis después del triunfo de Crawford. A través de un video en sus redes sociales, comenzó diciendo: “No se trata de demeritar la carrera, la trayectoria de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que está escrita indudablemente y tiene que ser uno de los mejores boxeadores que ha tenido México en su historia. Para mí no va a estar ni entre los cinco, ni los seis, ni entre los siete, pero quizá entre los 10 primeros sí”.

Luego agregó: “Pero con todo respeto para él, habla de que tomó riesgos, ¿qué riesgos tomó? Si lo que provocó es que un boxeador que tuvo sus mejores días en peso welter, en la división de 147 libras y luego subió a súper welter y no se vio nada bien, escalara dos divisiones hasta las 168 para pelear con él, un tipo de 38 años que lo dominó por completo, le dio una lección de boxeo”.

También sostuvo: “A Canelo no alcanza para eso, Canelo siempre fue un boxeador muy fuerte, disciplinado, que se preparaba, pero con todo y que generó una gran economía y mercadotecnia a su alrededor, eso es evidente y en algún momento fue un producto creado por Televisa, fue avanzando con base a su disciplina, a su entrega, a su seriedad, pero hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Un tipo de 38 años lo expuso, lo puso simple y sencillamente en su lugar”.

Las cuatro palabras con las que definió a Canelo Álvarez

En ese marco, Faitelson afirmó: “Crawford es uno de los mejores peleadores que hemos visto en este siglo, indudablemente, y eso que no está en su mejor momento y eso que no está en su peso, y con todo y eso le dio una repasada a Canelo Álvarez. Por muchos años nos vendieron lo que no era, no lo era. Es un boxeador, insisto, fuerte, serio, disciplinado, trabajador, debe pegar muy fuerte, no noquea, pero hasta ahí nada más. Lo demás es producto de la mercadotecnia y la imaginación porque nos urgía después de la época de Chávez volver a tener un referente en el boxeo y entonces emergió este muchacho, ya se convirtió en adulto y que ha ganado muchísimo dinero y que se merece todo el dinero que ha ganado. Felicidades”.

De esa forma, el periodista definió a Canelo con cuatro palabras más que positivas (fuerte, serio, disciplinado, trabajador), pero dejó en claro que, según su visión, no es más que eso y que la diferencia con el estadounidense fue abismal en el ring.