La situación judicial de Julio César Chávez Jr. parece estar llegando a su fin muy de a poco. El hecho que le hayan dado la posibilidad de continuar el proceso legal y no dentro de una prisión deja a las claras que las autoridades no lo consideran un riesgo en las calles, por lo que su defensa confía en que el hijo de la leyenda termine libre de cargos más pronto que tarde. En ese sentido, se expresó el propio Julio César Chávez, quien volvió a defender a su hijo de manera contundente.

Así defendió Julio César Chávez a su hijo

En el marco de un homenaje que le realizaron en Mazatlán, Chávez aprovechó la oportunidad para referirse a su hijo, a quien respalda de manera incondicional desde el primer minuto por la situación que está viviendo. En ese contexto, Julio César afirmó que Jr. se encuentra bien luego de pasar semanas encerrado y que se trata de una gran equivocación, ya que su heredero no tiene relación alguna con el narcotráfico.

“Él está muy bien gracias a Dios, ahorita está limpio. Está siguiendo el proceso afuera, él es el más interesado en que todo se acabe. Con todo respeto, no hay nada de que sea un delincuente o que sea de un cártel o que trafique armas, eso no es cierto y lo tienen que comprobar. Sé cómo es mi hijo. Si yo supiera que él estuvo en eso, yo lo aceptaría. Es injusto, pero son las consecuencias de cómo estaba de su adicción. Solo se juntaba con esa gente, pero a eso que él pertenezca a ese cartel o sea delincuente no hay nada”, manifestó Chávez.

Julio César Chávez Jr. es acusado de pertenecer al Cártel de Sinaloa. (GETTY IMAGES)

Julio César confía en la inocencia de su hijo y es algo que ha dejado claro desde que inició el caso. La principal acusación que recae sobre Jr. está vinculada a su posible relación con el Cártel de Sinaloa, uno de los más peligrosos de México y América Latina en general. Sin embargo, al no haberse presentado pruebas contundentes en su contra, la investigación continúa su curso, pero con el mexicano en libertad esperando novedades.

De cualquier manera, se trata de un conflicto más en la familia que, en esta oportunidad, tiene que ver con el narcotráfico. Aunque Chávez no negó que conozcan a dichos delincuentes, afirmó que se trataba de una relación casual, muy lejos de convertirlos en participantes activos de las actividades ilegales que llevan a cabo.

