La incertidumbre es lo que más reina. ¿Qué pasará? ¿Qué tipo de estrategia utilizarán? Son algunas de las preguntas más frecuentes que rodean a la pelea que tendrán Canelo Álvarez y Terence Crawford el próximo 13 de septiembre. Quien tiene claro lo que debe hacer el estadounidense para destronar al mexicano en los supermedianos es José Benavidez, padre de David.

Para José Benavidez, Crawford debe utilizar la estrategia de Tom y Jerry

El entrenador de su hijo, quien estuvo buscando durante varios meses concretar una pelea con Canelo, fue muy claro a la hora de referirse sobre lo que sucederá en Las Vegas en apenas unos días. En ese contexto, lo que afirmó Benavidez es que Crawford debe optar por una estrategia clara: la del juego de Tom y Jerry.

¿En qué consiste esto? Bueno, para quienes no vieron la famosa caricatura, se trata un gato que persigue de manera constante a un ratón, aunque en la mayoría de las veces sin éxito. Para Benavidez es fundamental que Crawford no se quede quieto, que escape a la potencia de Canelo y que sorprenda al mexicano con su movilidad y explosividad. ¿Podrá hacerlo?

José Benavidez fue muy claro sobre el mejor escenario que imagina para Terence Crawford ante Canelo Álvarez.

“Yo jamás dije que no le veo ninguna oportunidad, creo que todas las personas que suben al ring tienen una oportunidad, yo nunca dije que no lo veía ganar, nunca dije que lo llevan al matadero. Lo que pienso es que todas las ventajas las tiene Canelo Álvarez como siempre: demasiado peso, muy grande. Pero Crawford es un peleador buenísimo, un peleador muy inteligente, un peleador donde si vemos y llega a pasar la pelea, si vemos un Tom y Jerry, creo yo que puede ganar Crawford”, analizó Benavidez en ProBox TV.

Y además agregó: “Porque es más rápido, tiene más piernas y es la única manera de ganar. Haciendo una pelea como Tom y Jerry, pero sí Crawford quiere fajarse con Canelo… Canelo está muy fuerte y creo que esa es la única manera en que Crawford puede ganar, boxeando, moviéndose, hacer puntos y no quedarse enfrente de Canelo. Creo que tiene una chance muy grande de dar la sorpresa a todo el público. Tiene una muy buena chance de ganarle a Canelo Álvarez”.

