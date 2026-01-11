Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026

Como es costumbre, Real Madrid y Barcelona se enfrentan nuevamente en la final de la Supercopa de España 2026, en busca de otro título para su historia. El partido se disputará en Arabia Saudita desde las 13:00 hs de la CDMX, con ambos equipos motivados tras ganar sus respectivas semifinales.

Acá te contamos los posibles escenarios para que uno u otro se consagre campeón del certamen internacional que paralizará una vez más al mundo del futbol.

Qué pasa si Real Madrid gana

En caso de que los merengues ganen el partido durante los 90 minutos, se quedarán con un nuevo título y se acercarán al Barcelona, que sigue siendo el equipo más ganador del certamen. Actualmente, el palmarés de la Supercopa de España está así:

Palmarés de la Supercopa de España

FC Barcelona: 15 títulos y 12 veces subcampeón Real Madrid: 13 títulos y 7 veces subcampeón

Una victoria reforzaría la historia de éxitos del Real Madrid y daría un impulso anímico importante de cara al resto de la temporada 2026.

Qué pasa si Real Madrid pierde

Si los merengues pierden el partido, no tendrán la revancha del año pasado, cuando también cayeron en la final ante el Barcelona. Empezarían el 2026 de la peor manera, como subcampeones, y además pondrían en la cuerda floja el futuro de su entrenador, Xabi Alonso.

Qué pasa si Real Madrid empata

En caso de empate al final del tiempo reglamentario, no habrá tiempo extra. El encuentro se definirá directamente desde los penales, donde se conocerá al nuevo campeón de la Supercopa de España 2026. Este escenario genera máxima tensión, ya que cualquier detalle puede inclinar la balanza a favor de uno u otro equipo en esta histórica rivalidad.

