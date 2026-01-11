Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUPERCOPA DE ESPAÑA

Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026

Real Madrid y Barcelona se enfrentan nuevamente en una final, con todo en juego y la posibilidad de inclinar la balanza a favor de uno u otro. Un triunfo, un empate o incluso la definición en penales marcará cómo se escribirá un nuevo capítulo de esta histórica rivalidad en la Supercopa de España 2026.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Real Madrid enfrenta a Barcelona en la final de la Supercopa de España.
© Getty ImagesReal Madrid enfrenta a Barcelona en la final de la Supercopa de España.

Como es costumbre, Real Madrid y Barcelona se enfrentan nuevamente en la final de la Supercopa de España 2026, en busca de otro título para su historia. El partido se disputará en Arabia Saudita desde las 13:00 hs de la CDMX, con ambos equipos motivados tras ganar sus respectivas semifinales.

Publicidad

Acá te contamos los posibles escenarios para que uno u otro se consagre campeón del certamen internacional que paralizará una vez más al mundo del futbol.

Qué pasa si Real Madrid gana

En caso de que los merengues ganen el partido durante los 90 minutos, se quedarán con un nuevo título y se acercarán al Barcelona, que sigue siendo el equipo más ganador del certamen. Actualmente, el palmarés de la Supercopa de España está así:

Palmarés de la Supercopa de España

  1. FC Barcelona: 15 títulos y 12 veces subcampeón
  2. Real Madrid: 13 títulos y 7 veces subcampeón
Publicidad
¿Dónde y en qué estadio se juega Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026?

ver también

¿Dónde y en qué estadio se juega Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026?

Una victoria reforzaría la historia de éxitos del Real Madrid y daría un impulso anímico importante de cara al resto de la temporada 2026.

Qué pasa si Real Madrid pierde

Si los merengues pierden el partido, no tendrán la revancha del año pasado, cuando también cayeron en la final ante el Barcelona. Empezarían el 2026 de la peor manera, como subcampeones, y además pondrían en la cuerda floja el futuro de su entrenador, Xabi Alonso.

Qué pasa si Real Madrid empata

En caso de empate al final del tiempo reglamentario, no habrá tiempo extra. El encuentro se definirá directamente desde los penales, donde se conocerá al nuevo campeón de la Supercopa de España 2026. Este escenario genera máxima tensión, ya que cualquier detalle puede inclinar la balanza a favor de uno u otro equipo en esta histórica rivalidad.

Publicidad

En síntesis

  • Real Madrid y Barcelona definen la Supercopa en Arabia Saudita a las 13:00 CDMX.
  • Barcelona suma 15 títulos de Supercopa frente a los 13 del Real Madrid.
  • El empate en tiempo reglamentario se definirá directamente por penales sin prórroga.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Barcelona vs. Real Madrid?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Barcelona vs. Real Madrid?

Barcelona vs. Real Madrid GRATIS y EN VIVO: transmisión minuto a minuto
Futbol Internacional

Barcelona vs. Real Madrid GRATIS y EN VIVO: transmisión minuto a minuto

Las alineaciones de Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España
Futbol Internacional

Las alineaciones de Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

Luis Díaz se luce con un nuevo gol con el Bayern Múnich que está imparable
Futbol Internacional

Luis Díaz se luce con un nuevo gol con el Bayern Múnich que está imparable

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo