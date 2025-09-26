El deporte es capaz de hacer posibles aquellos deseos o sueños que, en otro contexto, serían irrealizables. En ese sentido, pocos pensaban que Terence Crawford podía ser capaz de derrotar a Canelo Álvarez en los supermedianos en su debut, ante el rey de las 168 libras. No solo que lo logró, sino que además lo consiguió de manera categórica, por lo que Bud entiende que este triunfo fue el más importante de su carrera para ser recordado como una leyenda en la eternidad.

El legado de Terence Crawford en el boxeo

Como hoy en día se sigue hablando de aquellos protagonistas que escribieron las páginas más doradas del deporte, Crawford entiende que al haber vencido a Canelo se ganó el mismo derecho una vez que esté retirado o incluso fallecido. Terence reflexionó sobre la importancia que tuvo haber salido del cuadrilátero con la mano en alto ante el mexicano y la felicidad que eso le genera.

“Cien años después van a hablar de: ‘¿Recuerdas a ese chico de Omaha, Nebraska, Bud Crawford? ¿Subió dos divisiones, de hecho tres divisiones, y venció a Canelo Álvarez?‘ Mi nombre va a ser recordado y mencionado cuando ya no esté. De eso se trata el legado”, expresó Crawford en 4th&1 With Cam Newton.

Terence Crawford pasó a la historia grande del deporte tras vencer a Canelo Álvarez.

Y también expresó: “Mucha gente no entiende eso porque no quiere asumir el riesgo. Yo lo dije en la preparación: gran riesgo, gran recompensa. Y aquí estamos ahora. Vencer a Canelo va a valer más que la bolsa al final del día, porque van a hablar de mí cuando ya no esté”.

Para Bud no existe ninguna comparación racional en la que se pueda poner en la misma discusión al dinero que consiguió en su carrera y, más específicamente ante Canelo, que toda la gloria que consiguió al haber obtenido el triunfo en dicho combate. El estadounidense sabe que pasó a la historia más grande del box y que será recordado por todos los tiempos, pase lo que pase de aquí en adelante.

