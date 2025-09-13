¿Por qué TV Azteca y Televisa no transmiten la pelea de box entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

La pelea más esperada del año es la que protagonizarán este sábado 13 de septiembre Canelo Álvarez y Terence Crawford con el título indiscutido del peso supermediano en juego. En ese contexto, por parte de la organización del duelo se decidió construir una gran expectativa para que el mundo centre su atención en la contienda. El efecto fue el esperado: todos esperan el combate.

Este hecho generó una especie de guerra por la televisación del combate. Como Canelo acostumbra en los últimos años, la pelea será en el fin de semana del Día de la Independencia para que todo el pueblo mexicano lo acompañe. A su vez, Saúl es muy partidario de que sus presentaciones sean transmitidas a través de TV Azteca y Televisa, aunque esto no sucederá.

La pelea de Canelo y Crawford se podrá ver, de manera única, mediante Netflix. Este hecho generó una importante polémica, ya que se tratará de un pago por evento mundial, cuando en Latinoamérica no suele suceder esto. Se está tratando de algo cada vez más habitual, por lo que en el enfrentamiento más esperado del año no podía ser la excepción.

Por este motivo la pelea de Canelo no se podrá ver en Televisa y TV Azteca

Esto significa que la única razón por la cual el Canelo vs. Crawford no será transmitido por Televisa y Tv Azteca se debe a una cuestión organizativa y de negocios. El hecho de que Dana White haya incursionado en la promoción del boxeo, trajo consigo un protagonista que es muy partidario de los PPV para que la bolsa del evento aumente considerablemente en sus millones.

De esta manera, todos aquellos que deseen ver el combate a través de sus pantallas, tendrán que contratar el servicio que provee la plataforma líder en series y películas. La buena noticia es que, para los que ya cuenten con una membresía, no será necesario pagar algún monto extra.

