Muchos no confían en él, pero poco lo importa, porque solamente Terence Crawford sabe lo que siente y lo que puede dar en la pelea más importante de su vida. Este sábado se medirá con Canelo Álvarez en Las Vegas, sabiendo que tiene la posibilidad de agrandar su legado y quedarse con una pelea histórica.

En ese sentido, Crawford apareció confiado en la conferencia de prensa que tuvo con Canelo. Sin querer llamar mucho la atención, Terence comenzó con respuestas más breves, escuetas, dejando que el mexicano se robe el show. Sin embargo, con el correr de la preguntas se fue soltando y mostrando más predispuesto al momento.

Terence Crawford reveló la razón por la que puede derrotar a Canelo Álvarez

Crawford afirmó que está más que listo para enfrentar a Canelo y arrebatarle el cinturón completo del peso supermediano. Terence afirmó que no es algo nuevo el hecho de retar a alguien más grande, por lo que confía en salir del cuadrilátero con la mano en alto. Por otro lado, manifestó que Álvarez no enfrentó nunca a un contrincante de su clase, por lo que eso será un factor que será fundamental para verse favorecido.

Terence Crawford siente la confianza necesaria para derrotar a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

“Me siento bien, listo para hacer mi trabajo. Son los mejores boxeadores enfrentándose. Sería un paso grande en la historia del deporte (ganar), se terminaría la discusión. Mi concentración está puesta para hacer lo mejor y dar una gran pelea. Ya lo he hecho antes, no hay razones para cometer errores“, manifestó Crawford.

Y también expresó: “El jamás se enfrentó a un rival como yo, cuatro veces campeón. Estoy 100% concentrado en lo que sucederá, ahora mi única misión es Canelo. Este es mi tiempo, solamente tiene que llegar el sábado para mostrar mi trabajo”.

