Luego de su enorme éxito en los Juegos Olímpicos de París 2024, la carrera de Marco Verde solamente fue en ascenso. Por esa razón, meses después se unió al Canelo Team, liderado por quien indica su nombre, el campeón Saúl Álvarez. Ya adentrado en el mundo del boxeo profesional, la joven promesa está dando sus primeros pasos sobre los cuadriláteros grandes y este sábado 13 de septiembre volverá a decir presente.

El nuevo rival que tendrá Marco Verde

Verde tendrá su tercera pelea a nivel profesional. En las dos primeras se quedó con la victoria, por lo que es importante para él seguir en la senda victoriosa. Aunque en primera instancia se iba a enfrentar a Marcos Osorio-Betancourt, lo cierto es que el puertorriqueño se tuvo que bajar del combate por lesión y su lugar fue ocupado de manera repentina por Sona Akale.

RIYADH, SAUDI ARABIA – MAY 03: Marco Verde estará presente en la velada de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

También el peso supermediano como estaba pautado desde un inicio, Verde se presentará a seis asaltos o menos con el fin de sumar un nuevo éxito a su récord personal. Para el mexicano no se trata de dar grandes pasos en este momento de su carrera, sino más bien avanzar de manera segura con el objetivo de afianzarse en los cuadriláteros más importantes del mundo de cara a lo que sigue.

Marco tiene apenas 23 años y el hecho de que haya sido apadrinado por el equipo de Canelo deja ver la confianza que hay sobre su nivel. Tal como sorprendió al mundo en las olimpiadas hace poco más de un año a nivel amateur, se espera que consiga lo mismo en el futuro de manera profesional, pero con una premisa clara: todo a su debido tiempo.

Verde será uno de los encargados de abrir la velada, por lo que se buscará que se luzca sin la presión de un estadio lleno. Los planes para la carrera de Marco son grandes, por lo que la búsqueda no es que queme etapas, sino más bien todo lo contrario, para que pueda disfrutar el proceso a tiempo completo, con la mira puesta en que sea una estrella grande el día de mañana.

