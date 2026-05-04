Este lunes 4 de mayo se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Eduardo Lamazón a los 70 años de edad. El periodista, quien dedicó su vida como comentarista y analista de boxeo. Mediante redes sociales, sus familiares dieron a conocer el deceso del comunicador con un mensaje en primera persona donde agradeció a todos.

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“Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue sólo el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años y sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre”. Eduardo Lamazón

Esto sólo fue un fragmento de lo escrito, por lo que algunos de los representantes del periodismo y del boxeo expresaron en redes sociales sus condolencias a la familia, así como externar palabras de cariño hacia Lamazón, por lo que inmediatamente los mensajes de cariño inundaron de comentarios sus palabras.

Los mensajes de despedida

“Mi querido amigo, te voy a extrañar mucho, fue un honor compartir contigo en esta vida. Te quiero, que Dios te reciba, hasta pronto”, escribió Julio César Chávez. “Su ausencia pesa, pero su espíritu quedará en cada tarjeta y en casa round”, fue parte del mensaje de Christian Martinoli, para poder despedirse del gran periodista que fue.

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¿Quién era Eduardo Lamazón?

Mejor conocido como “Don Lama”, a quien le pertenecía la expresión: “Lama, Lama, Lamita”. Fue un analista, narrador e historiador de boxeo. Nacido en Argentina, se convirtió también en mexicano. Una pieza fundamental de Box Azteca. Destacó en el conocimiento táctico, su liderazgo como directivo en el Consejo Mundial de Boxeo y su tarjeta de puntuación.

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Durante más de 20 años formó parte del CMB en conjunto con José Sulaimán. El originario de Buenos Aires, nació un 2 de diciembre de 1956 y se despidió este 4 de mayo de 2026. A los 16 años comenzó su camino escribiendo de boxeo en el medio especializado Izquierdazo, llegando al nuestro país en los 70’s para tomar las riendas del Consejo.

En síntesis