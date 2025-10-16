Todo el boxeo lo apoya y quiere que logre su principal objetivo: ganar la pelea de las adicciones. Julio César Chávez Jr. es respaldado por aquellos que conforman el pugilismo de élite, incluido Maravilla Martínez. El argentino conoce muy bien al mexicano, razón que lo lleva a declarar como lo hace, casi que con cariño.

Maravilla invitó a Chávez Jr. a tener una revancha

Maravilla está pasando unos días en México, por lo que aprovechó la ocasión para conversar con los medios presentes sobre su antiguo rival, al que le propuso un combate de exhibición que sería más que grato para él, teniendo en cuenta todo lo que representaría.

Lo que afirmó Maravilla es que un duelo protagonizado por ambos serviría para seguir manteniendo activo al Junior, algo que su padre Julio César desea que haga para mantenerse con la cabeza entretenida, puesta en un punto fijo.

“En diciembre hago una especie de exhibición, iba a hacer una con Julio César Chávez Jr., yo quería. Yo peleo el 20 de diciembre allá en Argentina. Julio yo ya te dije, le dejé un montón de mensajes”, le expresó Chávez a los medios en México.

Por otro lado, expresó: “Julio, déjate joder, sal de los problemas, métete al boxeo y hagamos una exhibición juntos. Los golpes son los mismos, la potencia de los golpes, el entrenamiento, las ganas de ganar son las mismas. Podemos hacer algo por lo menos para pasarla bien y le va a ayudar a su salud a Julio y a mí también, me va a hacer feliz”.