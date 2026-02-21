Por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, Xolos y Mazatlán chocan este sábado 21 de febrero desde las 21:10 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. Ambos conjuntos van por la victoria para escalar en la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

Para este partido, el director técnico Sebastián Abreu no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante mexicano Gilberto Mora no será parte del compromiso y ni siquiera irá al banquillo. El jugador aún no se recuperó de una pubalgia que aún no le permite volver a las canchas.

¿Quién será el reemplazo de Gilberto Mora en Xolos vs. Mazatlán?

Con esta noticia, el volante uruguayo José Rivero se sumará al conjunto titular y se sumará a la línea de mediocampistas ofensivos junto a Ramiro Árciga y Kevin Castañeda. Por delante estarán los delantero Adonis Preciado y Mourad El Ghezouani.

¿Cuál será la alineación de Xolos vs. Mazatlán sin Gilberto Mora?

Sin Gilberto Mora, el conjunto rojinegro formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Cañoneros: Rodríguez; Fernández, Bilbao, Porozo, Vega; Castañeda, Tona, Rivero, Árciga; Preciado y El Ghezouani.

Publicidad

Publicidad