Quién pelea HOY sábado 25 de octubre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Por Lucas Lescano

Revisa la acción más destacada de un nuevo fin de semana de boxeo.
Se viene un nuevo fin de semana de boxeo para comenzar a despedir el mes de octubre. En esta ocasión, no hay un protagonista de primer nivel capaz de paralizar al mundo entero del deporte, pero no por eso se tratará de una jornada de poca importancia, sino más bien todo lo contrario. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ningún detalle.

En la esquina más destacada del sábado 25 de octubre se encontrará Joseph Parker, campeón mundial interino OMB del peso pesado. El neozelandés se presentará en una nueva contienda para intentar extender su récord positivo de 36-3. Tras su última victoria en febrero de manera espectacular ante Martin Bakole, el oceánico está listo para extender su buen momento en la división.

Por otro lado, aparecerá en escena Fabio Wardley (19-0-1). El británico que estará de local, con todo el apoyo del público a su favor, tiene en su poder la corona AMB de la categoría, por lo que la victoria es de suma importancia para ambos. La principal intención es llegar a conseguir una oportunidad con el monarca indiscutido, Oleksandr Usyk, por lo que el lucirse será fundamental.

La contienda que se desarrollará en el O2 de Londres podrá ser seguida de manera exclusiva mediante DAZN desde cualquier parte del mundo. Para todos aquellos que deseen disfrutar la velada desde bien temprano, podrán sintonizar la acción a partir de las 11:30hs del Centro de México, 12:30hs en Bogotá y 14:30hs de Buenos Aires.

Las peleas más destacadas de este sábado 25 de octubre:

  • Jimmydean Wood vs. Artjom Spatar | Peso superwelter
  • Zayn Ahmed vs. Engel Gómez | Peso pluma
  • Mitchell Smith vs. Arnie Dawson | Peso ligero
  • Juergen Uldedaj vs. Rolly Lambert Fogoum | Peso crucero
  • Danny Quartermaine vs. Royston Barney-Smith | Peso superpluma
  • Lewis Edmondson vs. Ezra Taylor | Peso semipesado
  • Joseph Parker vs. Fabio Wardley | Peso pesado
