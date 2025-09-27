Quién pelea HOY sábado 27 de septiembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Septiembre ha sido un mes intenso en el boxeo. Con la presentación estelar de Canelo Álvarez ante Terence Crawford llevándose la atención durante semanas, la acción antes de darle paso a octubre se cerrará con una interesante contienda en la rama femenina que tendrá acción sudamericana para aquellos que apoyan el talento latino.

La protagonista del día será Sol Cudos. La argentina, campeona mundial del peso mínimo de la FIB, expondrá su corona por primera vez luego de conquistar la división el pasado mes de abril. En Montreal, Canadá, la rival de la monarca será la local Kim Clavel, por lo que se trata de un duelo más que complicada para la nacida en el cono sur.

A su vez, Sol, de 28 años, tiene la posibilidad de deslumbrar al mundo ante un rival más que lista para esta oportunidad. En ese sentido, una victoria le permitiría a Cudos asentarse como campeona y demostrar que tiene lo necesario para permanecer en ese lugar por un largo tiempo, con la fortaleza necesaria para derrotar a quien se cruce en su camino.

La jornada que se desarrollará en el Théâtre Saint-Denis de la mencionada Montreal, comenzará a las 18:00hs del Centro de México, 19:00hs en Bogotá y 21:00hs en Buenos Aires podrá ser vista de manera exclusiva mediante DAZN.

Las peleas más destacadas de este sábado 27 de septiembre: