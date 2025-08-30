Quién pelea HOY sábado 30 de agosto de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Tal como fue, se despide. Agosto no se caracterizó por ser el mes que más acción regaló en el mundo del boxeo y este sábado 30 de agosto no será la excepción. De todas maneras, para aquellos que quieran disfrutan de una velada existirá una opción que promete convertirse en espectacular con el pasar del día. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber.

ver también ¿Polémica o verdad? Canelo Álvarez fue elegido como el mejor mexicano de todos los tiempos

En el duelo más importante del día se medirán Albert Bell y Keith Hunter, quienes tendrán en juego los títulos del peso ligero de la NABA y la FIB. Ambas coronas se encuentras vacantes, por lo que se trata de un buen momento para saltar a la gloria de una de las divisiones más competitivas de la actualidad.

La cartelera que podrá ser vista de manera exclusiva a través de DAZN desde cualquier parte del mundo, tiene horario de inicio previsto para las 16:00hs del Centro de México, 19:00hs de Buenos Aires y 17:00hs en Bogotá.

Publicidad

Publicidad

ver también Julio César Chávez defendió a su hijo: “Lo tienen que comprobar”

Todo esto sirve como antesala de lo que se viene. En septiembre llegará el duelo más esperado por todo el mundo del boxeo y deporte en general. Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en Las Vegas buscando al rey de una generación completa y al campeón absoluto del peso supermediano. Además, pensando en fin de año aparecerán en escena protagonistas del calibre de Gervonta Davis, David Benavidez y Artur Beterbiev.

Las peleas más destacadas de este sábado 30 de agosto:

En Ohio (Estados Unidos)