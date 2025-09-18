Canelo Álvarez quedó en la mira luego de una presentación muy por debajo de las expectativas ante Terence Crawford. Muchas críticas cayeron sobre el mexicano que no pudo defender su corona indiscutida del peso supermediano ante el norteamericano que sorprendió al mundo. Por esa razón, quien salió a respaldarlo de manera pública fue su propio entrenador, Eddy Reynoso.

Lo que expresó el coach más cercano de Canelo a través de redes sociales, fue un apoyo muy claro hacia el tapatío. Respaldando la carrera de su pupilo, Reynoso afirmó que fue una derrota dolorosa la que sufrieron como equipo, pero es que parte de la carrera de los grandes. A su vez, despejó los rumores de retiró y afirmó que regresarán a los cuadriláteros más pronto que tarde.

“Las palabras se las lleva el viento. Veinte años de trabajo constante, de sacrificios, de mucha disciplina y entrega siempre serán un ejemplo para las viejas y nuevas generaciones de deportistas, dentro y fuera del ring. Porque no solo se trata de construir carreras exitosas, también se trata de formar personas ejemplares y con valores”, expresó Reynoso en su cuenta de Instagram.

Y también agregó: “Saúl Álvarez va más allá del boxeador: Saúl Álvarez es y será uno de los mexicanos que vino a cambiar la mentalidad de muchos; vino a demostrar que un mexicano es capaz de lograr todo lo que se proponga, dentro y fuera de su patria”.

Eddy Reynoso despejó dudas sobre el futuro de Canelo Álvarez y confirmó que seguirá boxeando. (GETTY IMAGES)

“Mexicanos, sintámonos orgullosos de este hombre que tantas satisfacciones nos ha dado. Solo los grandes enfrentan la derrota de frente, por la puerta grande y no por la de atrás. Esta fue solo una derrota, como las que hemos tenido antes y que nos han servido para mejorar y seguir adelante, como siempre”, continuó.

“Por lo pronto, descansaremos y nos tomaremos el tiempo necesario para analizar los errores y hacer los ajustes que tengamos que hacer. ‘Un hombre no está acabado a menos que se rinda’. Esto aquí no termina. Gracias a todos los que nos han acompañado durante estos 20 años de carrera, a quienes han gritado con nosotros: ¡Viva México, cabrones! ¡Viva el Canelo!”, cerró.