Aunque muchos sostienen en la previa que la pelea que tendrá Terence Crawford ante Canelo Álvarez será la más difícil de toda su carrera, lo cierto es que el estadounidense tiene un largo recorrido hecho en el que se ha enfrentado a todo tipo de rivales. Por esa razón, Bud no duda a la hora de elegir quién fue aquel que más duras le puso las cosas sobre el cuadrilátero.

La diferencia de peso con Canelo será grande, Crawford nunca peleó en los supermedianos y eso aparece como un gran obstáculo a la hora de pensar que puede dar la sorpresa ante el tapatío y consagrarse como campeón absoluto en las 168 libras. Sin embargo, Terence no le teme al poder del monarca y entienda que hay otro protagonista que fue capaz de generarle más peligro.

Terence Crawford reconoció al rival más fuerte de su carrera

El nombre que puso Crawford en la mesa fue el de Yuriorkis Gamboa. Terence se enfrentó al cubano en el año 2014 y, aunque se quedó con la victoria por la vía del nocaut en el noveno asalto, lo cierto es que Bud entiende que ese contrincante fue el más complicado que tuvo en su carrera.

“Debe ser Gamboa. Lo que pasó es que me agarró de sorpresa, con las manos abajo, siendo confiado, cosas así, y me conectó de tal manera que todo un lado de mi cuerpo se puso rígido. Fue como boom, me sacudió”, expresó Crawford en conversación con Full Send.

Lo que destacó Crawford de Gamboa fue la velocidad y la rapidez con la que lo sorprendió. Tan espectacular fue la pelea que fue elegida como la mejor del año, ya que aquella fue capaz de poner a Crawford en verdaderos apuros, obligándolo a sacar su mejor nivel para quedarse con una victoria que recuerda hasta el día de hoy.

