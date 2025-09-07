Si hay algo que todo el mundo quiere saber, por encima del cómo, es el final de la pelea que tendrán Canelo Álvarez y Terence Crawford el siguiente sábado 13 de septiembre. Para muchos se trata de una victoria sencilla a favor del mexicano, aunque otros tantos sostienen que el estadounidense puede dar la sorpresa. El último veredicto que surgió es que ambos cuentan con la posibilidad de noquear.

Las posibilidades de noquear para Canelo y Crawford, según Jeff Horn

Jeff Horn, quien supo enfrentar a Crawford, analizó la pelea que tendrá su viejo rival y afirmó que Terence puede llegar a sufrir demasiado la diferencia de peso. Sobre todo, porque para Bud será su debut absoluto en las 168 libras, ante, tal vez, el mejor de la historia en dicha división. En ese contexto, el excampeón sentenció que el tapatío puede llegar a aprovecharse de esta situación y liquidar rápido la historia.

Sin embargo, Horn también afirmó que si Crawford logra superar los primeros asaltos de presión y de castigo por parte de Canelo (si es que eso sucede), de cara al final de la pelea tendría una buena oportunidad. El hecho de ser más liviano por naturaleza, le otorgaría una velocidad que Álvarez podría llegar a pagar muy caro.

“Creo que Canelo se va a sentir dominante y va a querer imponer su tamaño sobre Crawford, pero pienso que Crawford va a usar su gran defensa, a moverse y a conectarlo de vez en cuando, es posible que sea un nocaut temprano para Canelo si intenta simplemente castigar a Crawford por la diferencia de tamaño. O puede que Crawford lo supere en inteligencia, lo conecte, lo desgaste con sus habilidades y lo termine más tarde en la pelea, como lo hizo conmigo”, le comentó Horn a FightHub TV.

Jeff Horn fue contundente al expresar lo que espera del duelo Canelo Álvarez – Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

A lo que añadió: “Posiblemente, sí. Tiene golpes súper precisos y, si logra soportar la tormenta inicial de Canelo, podría cansarlo. Eso abriría una ventana para que Crawford encuentre los huecos y aterrice buenos golpes. Podría cansar a Canelo y detenerlo en los asaltos finales, definitivamente es posible”.

La posibilidad del nocaut es la que menos probable ven los expertos que analizan el deporte, ya que Canelo ha perdido ese poder en los últimos años y Crawford se enfrentará a alguien naturalmente más pesado que él. Sin embargo, Horn planteó los dos escenarios posibles en los que los protagonistas de la pelea más esperada del año puede terminar en la lona. ¿Se dará alguno?