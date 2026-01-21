Así quedó la tabla de goleo de la UEFA Champions League 2025-26 tras el doblete de Harry Kane

Fue una jornada llena de lujo para Harry Kane en una nueva victoria del Bayern Múnich. El inglés se lució con un doblete en el encuentro de este miércoles ante el Union St. Gilloise por la séptima jornada de la UEFA Champions League y se subió al segundo lugar de la tabla de goleo de la competencia internacional.

Gracias a su actuación destacada en Baviera, Kane llegó a los siete tantos en la presente campaña de la Champions League. La misma cantidad de encuentros que de goles le bastaron a Harry para poner estas impresionantes cifras en su registro personal, lo que le permitió acercarse a cuatro del líder indiscutido en esta faceta, Kylian Mbappé.

Por otro lado, quienes siguen el paso de muy cerca son Erling Haaland, Anthony Gordon y Victor Oshimen, los tres con seis conversiones en sus respectivos haberes. Estos nombres hacen pensar que la competencia se extenderá hasta el final, ya que se espera que los equipos de los cuales forman parte lleguen lejos en la competencia.

Para Kane, estas estadísticas no hacen más que confirmar el excelente momento que está atravesando con el Bayern. El atacante brilla en Alemania y ya suma 34 tantos en 29 partidos que lleva disputados en la presente temporada. Se tratan de cifras que prometen ser récords y que ilusionan a todos los bávaros con conseguir cosas grandes.

Tabla de goleo de la UEFA Champions League 2025-26