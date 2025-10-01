Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras las victorias de PSG y Arsenal

Repasa la información más destacada luego de un nuevo día de competencia.

Por Lucas Lescano

PSG y Arsenal consiguieron importantes victorias en la segunda jornada de la UEFA Champions League.
© GETTY IMAGESPSG y Arsenal consiguieron importantes victorias en la segunda jornada de la UEFA Champions League.

La segunda jornada de la UEFA Champions League finalizó este miércoles 1 de octubre con grandes encuentros que dejaron resultados vibrantes. Entre lo más destaco se encuentra la victoria del París Saint-Germain ante el Barcelona en condición de visitante y la del Arsenal en casa para acomodarse en la cima de la primera fase de la competencia.

En el partido más vibrante del día, el PSG llegaba sin sus estrellas de lujo para enfrentar al conjunto español que esperaba dejar en el camino al último el campeón. Sin embargo, los parisinos se hicieron fuertes para dar vuelta el marcador y terminar imponiéndose por 2-1 con goles de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos. Ferrán Torres había puesto en ventaja a los dueños de casa.

En simultáneo, el Arsenal consiguió un buen triunfo por 2-0 contra el Olympiacos en Londres. Gabriel Martinelli y Bukayo Saka anotaron para los Gunners que suman puntaje ideal. Además, Monaco empató en el último suspiro 2-2 ante el Manchester City, mientras que en España ocurrió lo mismo y el Villarreal le arrebató los tres puntos a Juventus con el mismo marcador de dos tantos por lado.

La tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26

Lucas Lescano
