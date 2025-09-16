Es tendencia:
Champions League: partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025

Comienza la competencia más importante de Europa con seis partidos. Entre miércoles y jueves se completará la primera jornada.

Por Federico Del Rio

La final de esta edición se jugará en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026.
Tras las fases preliminares que definieron a los últimos clasificados, este martes comienza la Champions League 2025/2026, con la primera de las ocho fechas que componen la primera fase, que determina los primeros ocho clasificados a octavos de final. Los partidos de este martes 16 de septiembre son los siguientes:

Athletic Bilbao – Arsenal – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México

PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México

Juventus – Borussia Dortmund – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Real Madrid – Olympique Marsella 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Benfica – Qarabağ 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Tottenham – Villarreal 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Partidos del miércoles 17 de septiembre

Olympiacos – Pafos – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México

Slavia Praga – Bodo/Glimt – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México

Ajax – Inter 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Bayern Munich – Chelsea 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Liverpool – Atlético de Madrid 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Paris Saint-Germain – Atalanta 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Partidos del jueves 18 de septiembre

Brujas – Mónaco – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México

FC Copenhague – Bayer Leverkusen – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México

Eintracht Frankfurt – Galatasaray 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Manchester City – Napoli 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Newcastle – Barcelona 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Sporting Lisboa – Kairat Almaty 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Tabla de posiciones

Cuándo y dónde se juega la final de la Champions 2025/2026

El partido decisivo de esta temporada se disputará el 30 de mayo de 2026, en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. Ese será el último partido oficial antes de que comience el parate de todas las competencias para dar lugar a la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

luis enrique champions league

Luis Enrique, el último técnico campeón de la Champions League tras la consagración con PSG. (Foto: Getty)

federico del rio
Federico Del Rio
