Marcus Rashford fue la gran figura del Barcelona en su debut por la Champions League 2025/2026. El delantero inglés volvió a su país con una actuación estelar en St. James’ Park, donde marcó un doblete que incluyó un golazo espectacular para empezar sellar la primera victoria del conjunto culé en la fase de grupos.

El delantero que venía de una gran temporada en Aston Villa y que no tenía lugar en Manchester United, empieza a mostrar toda su jerarquía en el equipo español que confió en él y este empieza a pagar con grandes rendimientos que lo ponen como figura del equipo.

Sin Lamine Yamal, el inglés se hizo cargo y se convirtió en la gran figura de los culés que quieren demostrar que son candidatos a quedarse con el título en Europa a partir de esta temporada, una de las cuentas pendientes que quedaron en la anterior que fueron semifinalistas.

El equipo de Hansi Flick mostró carácter en Inglaterra y supo aprovechar la jerarquía de Rashford para encaminar un triunfo clave en la primera jornada. Con este resultado, Barcelona arranca con paso firme en la Champions y confirma que cuenta con una de las delanteras más temibles del torneo.