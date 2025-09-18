Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

El golazo de Marcus Rashford para sellar su doblete ante Newcastle con Barcelona en Champions League

El delantero inglés está pasando por un excelente presente con la camiseta del Barcelona y brilla en Champions.

Por Ramiro Canessa

El golazo de Rashford en Champions League.
© Getty ImagesEl golazo de Rashford en Champions League.

Marcus Rashford fue la gran figura del Barcelona en su debut por la Champions League 2025/2026. El delantero inglés volvió a su país con una actuación estelar en St. James’ Park, donde marcó un doblete que incluyó un golazo espectacular para empezar sellar la primera victoria del conjunto culé en la fase de grupos.

Tweet placeholder

El delantero que venía de una gran temporada en Aston Villa y que no tenía lugar en Manchester United, empieza a mostrar toda su jerarquía en el equipo español que confió en él y este empieza a pagar con grandes rendimientos que lo ponen como figura del equipo.

Publicidad
Qué fue de la vida de Arjen Robben, la leyenda holandesa y multicampeón con Bayern Múnich

ver también

Qué fue de la vida de Arjen Robben, la leyenda holandesa y multicampeón con Bayern Múnich

Sin Lamine Yamal, el inglés se hizo cargo y se convirtió en la gran figura de los culés que quieren demostrar que son candidatos a quedarse con el título en Europa a partir de esta temporada, una de las cuentas pendientes que quedaron en la anterior que fueron semifinalistas.

El equipo de Hansi Flick mostró carácter en Inglaterra y supo aprovechar la jerarquía de Rashford para encaminar un triunfo clave en la primera jornada. Con este resultado, Barcelona arranca con paso firme en la Champions y confirma que cuenta con una de las delanteras más temibles del torneo.

Mientras Thibaut Courtois gana 15 millones en Real Madrid, el salario que cobraría Guillermo Ochoa en AEL Limassol

ver también

Mientras Thibaut Courtois gana 15 millones en Real Madrid, el salario que cobraría Guillermo Ochoa en AEL Limassol

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Mientras Yamal gana 15 millones, lo que percibiría Marcus Rashford en Barcelona
UEFA

Mientras Yamal gana 15 millones, lo que percibiría Marcus Rashford en Barcelona

¡Ni Milan ni Barcelona! Rashford reforzará a un equipo de Inglaterra
UEFA

¡Ni Milan ni Barcelona! Rashford reforzará a un equipo de Inglaterra

Rashford y Garnacho escaparían de Manchester United rumbo a la Serie A
UEFA

Rashford y Garnacho escaparían de Manchester United rumbo a la Serie A

Alerta Monterrey: se esclarece el futuro de Germán Berterame en plenos rumores de venta a Arabia
Rayados de Monterrey

Alerta Monterrey: se esclarece el futuro de Germán Berterame en plenos rumores de venta a Arabia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo