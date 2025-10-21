Las alineaciones de Barcelona vs. Olympiacos por la UEFA Champions League 2025-26

Este martes 21 de octubre se reanuda la Fase de Liga de la UEFA Champions League y se disputarán nueve partidos en total. Uno de ellos tiene como protagonistas al Barcelona, que recibirá al Olympiacos en un juego que comienza a las 10:45hs (CDMX).

Por el lado del local, el Barcelona viene de ganarle por 2-1 al Girona en la última jugada del partido. Recordemos que el conjunto culé perdió con el PSG en la pasada jornada de la Champions League, por lo que el equipo dirigido por Hansi Flick buscará recuperarse con una victoria. Aunque tiene varios lesionados.

Por su parte, Olympiacos todavía no pudo ganar en la Champions League. El equipo de Grecia perdió 2-0 con el Arsenal en la jornada pasada y en su debut empató 0-0 con el Pafos de Chipre. Parece difícil que el equipo pueda rescatar algún punto de este duelo ante el Barcelona.

La alineación de Barcelona

Wojciech Szczesny

Jules Koundé

Eric García

Pau Cubarsí

Alejandro Balde

Marc Casadó

Pedri

Fermín Torres

Lamine Yamal

Dro Fernández

Marcus Rashford

La probable alineación de Olympiacos