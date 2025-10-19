Mientras Cristiano Ronaldo ganó 280 millones en 2025, el dinero que recibió Lamine Yamal

Los que supieron ser los mejores y que para muchos lo siguen siendo al menos hasta que se retiren, siguen dando que hablar en el campo de juego con un nivel extraordinario a lo largo del año. Hablamos de Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los futbolistas que están considerados entre los mejores de la historia del fútbol y que están pasando por un gran presente en sus respectivos equipos.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Cristiano Ronaldo es el jugador mejor pago del mundo, qué lugar ocupa Lionel Messi en el ránking

El astro argentino viene de anotar un triplete en la victoria 5-2 del Inter Miami ante Nashville en el cierre de la primera fase de la MLS, demostrando que su vigencia sigue intacta partido a partido. Por su parte, el portugués volvió a marcar este sábado un increíble gol de afuera del área en el triunfazo 5-1 del Al-Nassr ante Al Fateh por la liga de Arabia Saudita, reafirmando que su talento sigue generando impacto en cualquier cancha.

ver también Mientras la mansión de Cristiano Ronaldo en Portugal vale 28 millones, lo que cuesta la de Lionel Messi

Mientras tanto, las jóvenes promesas también empiezan a mostrar todo su potencial, y una de las grandes apariciones de los últimos años ha sido Lamine Yamal, la joya del Barcelona que con apenas 18 años ya está dando mucho que hablar y mostrando destellos de futuro crack mundial.

Encuesta¿Lamine Yamal superará a CR7 y Messi? ¿Lamine Yamal superará a CR7 y Messi? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

Ranking de los futbolistas mejor pagados en 2025

En los últimos días, Forbes actualizó el dinero que ganó cada uno de estos futbolistas en el año, y Cristiano Ronaldo domina ese ranking con 280 millones de dólares, consolidándose como el jugador mejor pagado del mundo y también se convirtió en el primer jugador billonario.

El segundo lugar es para Lionel Messi, que percibió 130 millones de dólares, mientras que Lamine Yamal ya se ubica en el top 10 con 43 millones, demostrando que el futuro le pertenece y que sus ingresos podrían crecer aún más con el pasar de los años.

Los 10 futbolistas mejor pagados del 2025 son

Cristiano Ronaldo: 280 millones de dólares Lionel Messi: 130 millones de dólares Karim Benzema: 104 millones de dólares Kylian Mbappé: 95 millones de dólares Erling Haaland: 80 millones de dólares Vinícius Júnior: 60 millones de dólares Mohamed Salah: 55 millones de dólares Sadio Mané: 54 millones de dólares Jude Bellingham: 44 millones de dólares Lamine Yamal: 43 millones de dólares

Publicidad