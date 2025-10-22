Las palabras del técnico de Bayern Múnich sobre el nivel de Luis Díaz que le dan la vuelta al mundo

Lo buscó y por fin lo encontró. Luis Díaz saltó a la cancha del estadio Allianz Arena para disputar su tercer partido con Bayern Múnich en la Champions League 2025-26. El colombiano no solo logró marcar su primer gol con el equipo alemán en esta competición, también demostró un nivel tan bueno que el técnico Vincent Kompany lo elogió con unas palabras que le dieron la vuelta al mundo.

¡Y no es por exagerar! Con la presión que las dos anteriores victorias contra Chelsea y Paos por 3-1 y 1-5, respectivamente, la mayoría de sus compañeros brillaron y él no tuvo ni goles, ni asistencias, ‘Lucho’ Díaz no se dejó intimidar, y espantó cualquier crítica con un golazo y un gran nivel contra el Club Brujas, de Bélgica.

Bayern Múnich venció 4-0 a Brujas y las buenas noticias no paran para Luis Díaz. No solo el portal experto ‘SofaScore’ lo eligió como la figura del partido con una calificación de 8.9 puntos, el entrenador del equipo alemán también sorprendió al mundo entero con la declaración en la que elogió su gran nivel.

Las palabras del DT de Bayern Múnich sobre Luis Díaz que sorprendieron a todos

Luis Díaz ha ganado un título con Kompany en Bayern. (Fot: Getty Images)

“Tenemos muchos jugadores en gran momento, de lo contrario no hubiéramos ganado 12 (partidos) seguidos, pero ‘Lucho’ en muchos sentidos también demuestra de qué está hecho el equipo. Ya sabes, siempre está emocionado, siempre quiere ir hacia adelante, regatear, atacar, correr por detrás, defender y luchar. Entonces, él en muchos sentidos demuestra lo que es el Bayern”, le dijo Vincent Kompany al canal ‘TNT Sports México’ sobre el nivel de Luis Díaz.

Esto dijo Luis Díaz de la renovación de Vincent Kompany en Bayern

Luego de que se hiciera oficial que Bayern Múnich le extendió el contrato a Kompany hasta el 30 de junio de 2029, ‘Lucho’ Díaz le dio la bendición diciendo que ante esta noticia “el grupo está increíble. Fenomenal trabajar en un grupo como este, es un grupo que es humilde, que trabaja duro, que es muy alegre y que todos echan para el mismo lado. Entonces, súper importante eso. Te hacen sentir como familia, muy contento y felicitar a Kompany, va a seguir dándole muchas alegrías al club, y eso es lo más importante”.

