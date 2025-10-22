El Bayern Múnich está avanzando a paso firme. Luego de algunos meses de turbulencia, en los que el rumbo no lucía demasiado claro, finalmente comenzó a funcionar de manera óptima la máquina de Vincent Kompany. El entrenador belga está llevando a los bávaros a un nivel superlativo nuevamente, y esto se debe, en parte, la participación de Luis Díaz dentro del campo de juego, el colombiano que no oculta su felicidad por el momento que atraviesa a nivel individual y grupal.

El golazo de Luis Díaz ante Brujas

Tras la goleada de este miércoles por 4-0 ante el Brujas por la cuarta jornada de la UEFA Champions League, Lucho se tomó unos momentos para brindar sus sensaciones tras completar un juego espectacular. Un gol a los 34 minutos le permitió tener su estreno goleador en la competencia internacional con los alemanes, hecho que le otorga todavía más confianza en un rendimiento personal que se eleva cada vez más.

La felicidad de Lucho en palabras

“Bonito poder marcar mi primer gol en la Champions. Estaba buscándolo en partido anteriores y se me dio. Muy contento, seguir trabajando de esta misma manera va a ser muy importante para lo que se viene. El equipo está muy bien estamos trabajando muy bien. La afición siempre me brinda ese cariño y es ese amor que necesita todo jugador para sentirse cómodo. Agradecido”, comenzó diciendo Díaz a ESPN.

Y además agregó: “Estamos trabajando. Creo que lo más importante acá es tener mucha humildad y respeto para cualquier equipo que fuésemos a enfrentar. Eso es lo más importante, porque vemos a todos los rivales de la misma manera y así podremos salir a buscar siempre resultados. Lo que tratamos de hacer siempre es buscar los tres puntos. Trabajamos todos por el equipo”.

Por último, completó: “El grupo está increíble, fenomenal. Un grupo como este es muy humilde, trabaja duro, es muy alegre, todos echan para el mismo lado. Te hacen sentir como en familia. Felicitar a Kompany, va a seguir dándole muchísimas alegrías al club y eso es lo más importante”.

