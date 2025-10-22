Luis Díaz volvió a ser protagonista en la tercera jornada de la UEFA Champions League con una actuación brillante ante el Brujas. El colombiano marcó un verdadero golazo a los 34 minutos del primer tiempo, ampliando la ventaja del Bayern Múnich, que ya ganaba 2-0 con absoluta autoridad en el Allianz Arena.

El extremo demostró una vez más su jerarquía y su capacidad para aparecer en los momentos importantes, firmando un tanto más desde su llegada al Bayern. Con esta anotación, Luis Díaz alcanzó a una estrella mundial en cantidad de goles internacionales, confirmando su gran presente en Europa y su importancia en el equipo alemán.

Con este tanto, ya son 12 los tantos que convirtió el colombiano en la Champions y alcanzó a su compatriota, Radamel Falcao, que es uno de los históricos delanteros de su país que supo brillar en Europa. Además, es el primero que marca con los Bávaros en el certamen.

El gran presente de Luis Díaz en Bayern

El atacante acumula cinco goles y cuatro asistencias en las primeras siete jornadas de la temporada y, con el tanto convertido este miércoles, ya suma seis goles en total desde que dejó al Liverpool para jugar en Alemania. Su adaptación ha sido inmediata, consolidándose como una pieza clave en el esquema ofensivo del Bayern.

¿Cuánto pagó Bayern por Luis Díaz?

El Bayern Múnich invirtió 75 millones de euros en Luis Díaz y el colombiano ya está demostrando que valen cada centavo. Inmediatamente se convirtió en uno de los pilares del equipo que dirige Vincent Kompany, con el objetivo de ir por todos los títulos.