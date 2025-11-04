Este martes vuelva la actividad de la UEFA Champions League con un partido de ensueño entre el Liverpool y Real Madrid, justo en una semana donde el conjunto inglés revivió en la Premier League se tendrá que enfrentar al primer lugar de LaLiga en un duelo intenso, sin embargo, la escuadra de Xabi Alonso tendrá una baja para este partido.

Este lunes se dio a conocer que Franco Mastantuono causaría baja para el encuentro de esta tarde, aunque no parecía que fuera contemplado en el 11 inicial, sí se pierde uno de los partidos donde pudo mostrar su talento, ya que enfrentarse al Liverpool no es nada sencillo y más en una competencia internacional.

¿Por qué no juega Franco Mastantuono?

De acuerdo con la información revelada, el argentino quedará fuera de este encuentro debido a una pubalgia, la cual deberá ser tratada en los próximos días para saber cuándo será su reincorporación. Cabe mencionar que esta es una molestia muy común, que aunque puede ser controlada, en un esfuerzo de más puede volver a lastimar al jugador.

Franco Mastantuono no estará en el Liverpool vs Real Madrid (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Es por ello que por parte del cuerpo técnico decidieron darle descanso para este encuentro y trabajar con lo que tienen disponible. Hasta el momento son 12 partidos los que ha disputado Franco desde su llegada al equipo blanco, por lo que la exigencia ha sido mucha y tomando en cuenta las múltiples competencias del equipo es necesario contar con él lo más rápido posible.

¿Cuándo podría volver al Real Madrid?

Lo más común para este tipo de molestias es una recuperación pronta de cuatro semanas, por lo que podría estar listo para otro de los duelos de alto impacto en la Champions League que es ante el Manchester City el siguiente mes, aunque incluso podrían recuperarlo para un partido antes en la Liga, dependiendo de su evolución.

En síntesis

El Real Madrid enfrentará al Liverpool en la UEFA Champions League en Anfield.

enfrentará al en la en Anfield. El jugador argentino Franco Mastantuono es baja por pubalgia para el partido ante el Liverpool.

es baja por para el partido ante el Liverpool. Mastantuono ha disputado 12 partidos con el Real Madrid desde su llegada al equipo blanco.

