Real Madrid se enfrenta este martes 4 de noviembre con el Liverpool por una nueva jornada de la UEFA Champions League. Dos de los equipos más histórico de Europa se cruzan en Anfield Road en un partido que comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).

El equipo de Xabi Alonso viene en racha y acumula seis victorias consecutivas en todas las competiciones, incluido el triunfo en el Clásico frente al Barcelona. En la previa al partido ante Liverpool, el Real Madrid comunicó una mala noticia a su afición relacionada con Franco Mastantuono.

El argentino de 18 años se pierde el juego por la Champions League debido a una pubalgia. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución“, comunicó el club español.

La pubalgia es una lesión molesta para cualquier jugador porque, si bien es tratable, la misma es traicionera porque el dolor en muchas ocasiones tarda en desaparecer y afecta a la hora de moverse con soltura y de poder jugar con confianza en el campo.

Franco Mastantuono en el partido del sábado de Real Madrid ante Valencia (Getty Images)

Precisamente es lo mismo que ha venido sufriendo Lamine Yamal en las últimas semanas y lo que padecieron tantos jugadores, incluido Lionel Messi. De esta manera, Franco Mastantuono se pierde el partido ante Liverpool y tampoco está claro cuándo volvería a sumar minutos.

Las estadísticas de Franco Mastantuono en Real Madrid

Franco Mastantuono ha disputado 12 partidos con el equipo español desde su llegada en agosto. El argentino convirtió 1 gol y dio 1 asistencia y fue titular en 9 de esos 12 encuentros. De hecho, el ex River Plate viene de disputar los 90 minutos el sábado pasado en la victoria de Real Madrid por 4-0 ante Valencia.

