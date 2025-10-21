Este martes 21 de octubre el Bayer Leverkusen y el PSG jugarán uno de los grandes partidos de la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. El escenario es el BayArena y el encuentro comienza a partir de las 13:00hs (CDMX).

El conjunto dirigido por Luis Enrique viene de ganarle al Barcelona por 2-1 en la fecha pasada. Lo meritorio es que lo hizo con varios futbolistas ausentes, debido a que el PSG ha sufrido muchas lesiones en este inicio de temporada como por ejemplo la de Ousmane Dembélé y la de Joao Neves.

El motivo de la suplencia del flamante ganador del Balón de Oro 2025 es porque el delantero recién se recuperó de una lesión muscular en el isquiotibial derecho. Ousmane Dembélé padeció esta complicación en la Fecha FIFA de septiembre con Francia.

Por esta razón, el delantero del PSG no juega con el conjunto francés desde fines de agosto. Sin embargo, Ousmane Dembélé ya está recuperado y lo más probable es que sume minutos en la segunda mitad en el partido ante Bayer Leverkusen.

Por su parte, Joao Neves se lesionó los isquiotibiales el 17 de septiembre en el juego ante Atalanta en el debut del PSG en esta edición de la Champions League y desde ese momento el centrocampista no ha regresado. Fabián Ruiz y Marquinhos son otros que también se están recuperando de complicaciones físicas.

La alineación de PSG ante Bayer Leverkusen