Así como hubo equipos y jugadores que dejaron una huella imborrable, también existieron estadios que marcaron época, y uno de ellos es nada más y nada menos que el Camp Nou, la casa del Barcelona. En ese recinto se vivieron emociones únicas, títulos inolvidables y celebraciones que quedaron grabadas para siempre en la historia del club, especialmente en los momentos de mayor gloria del conjunto culé, cuando dominaron España y Europa.

Sin embargo, el estadio está cerrado desde hace más de dos años, luego de que la directiva tomara la decisión de iniciar una remodelación profunda para modernizarlo y adaptarlo a las exigencias actuales. El Barça disputó su último partido en el Camp Nou el 28 de mayo de 2023, con una victoria 3-0 frente al Mallorca por LaLiga. Desde entonces, la pelota no volvió a rodar allí. Ya pasaron casi dos años y cuatro meses desde que el recinto dejó de ser sede de los partidos del equipo.

La última vez del Barcelona en el Camp Nou (Getty Images)

Durante todo este tiempo, el inmueble fue sometido a una obra integral que apunta a convertirlo en uno de los estadios más modernos del mundo. Y aunque el proyecto avanzó de forma constante, no estuvo ajeno a complicaciones que fueron modificando los plazos originales y generando incertidumbre sobre la fecha definitiva de reapertura. En ese periodo, el equipo blaugrana tuvo que mudarse y hacer de local en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Montjuic.

A pesar de todos los contratiempos y del largo proceso de reconstrucción, finalmente llegó la noticia que todos los aficionados esperaban: el regreso al Camp Nou ya es una realidad. Después de mucha paciencia y expectativas, el club confirmó el día en el que volverán a jugar en el estadio que ha sido su hogar por décadas.

¿Cuándo juega el Barcelona en el Camp Nou?

El Barcelona volverá a inaugurar el nuevo Spotify Camp Nou el próximo 22 de noviembre, cuando reciba al Athletic Club de Bilbao por la jornada 13 de LaLiga. La confirmación se viralizó en cuestión de minutos y los aficionados celebraron la noticia como si se tratara de un título, ya que podrán volver a ver al equipo en el lugar donde nacieron algunos de los capítulos más grandes de su historia.

El regreso marca un nuevo comienzo para el club catalán, que espera que esta renovada versión del estadio no solo impulse la economía de la institución, sino también que sea testigo de una nueva etapa llena de éxitos deportivos. Después de más de dos años de ausencia, la casa del Barça está lista para volver a vibrar.

En síntesis