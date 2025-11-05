Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

Sigue EN VIVO Brujas vs. Barcelona: minuto a minuto del partido por la UEFA Champions League 2025-26

No te pierdas ningún detalle de un encuentro fundamental para las aspiraciones de ambos equipos.

¿Dónde se disputa el encuentro?

El enfrentamiento del día se desarrollará en el Jan Breysel Stadium, en Brujas, Bélgica.

Publicidad

¿A qué hora comienza el partido?

  • México: 14:00hs
  • Colombia – Perú: 15:00hs
  • Chile – Estados Unidos: 16:00hs
  • Argentina: 17:00hs
  • España: 22:00hs

La alineación de Barcelona vs. Brujas

  • Wojciech Szczesny
  • Joules Kounde
  • Ronald Araújo
  • Eric Garcia
  • Alejandro Balde
  • Marc Casado
  • Ferran Torres
  • Lamine Yamal
  • Frenkie de Jong
  • Fermín López
  • Marcus Rashford

La alineación de Brujas vs. Barcelona

  • Nordin Jackers
  • Kyriani Sabbe
  • Joel Ordóñez
  • Brandon Mechele
  • Joaquin Seys
  • Raphael Onyedika
  • Aleksandar Stankovic
  • Hans Vanaken
  • Carlos Borges
  • Christos Tzolis
  • Nicolo Tresoldi

Bienvenidos a Brujas vs. Barcelona

Belgas y españoles se medirán en uno de los encuentros más destacados del día por la Jornada 3 de la UEFA Champions League 2025-26. Aquí tendrás todos los detalles.

Publicidad

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Brujas y Barcelona se enfrentarán por la cuarta jornada de la UEFA Champions League.
© GETTY IMAGESBrujas y Barcelona se enfrentarán por la cuarta jornada de la UEFA Champions League.
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Mientras Yamal gana 15 millones en Barcelona, el nuevo salario de Messi en Inter Miami
Futbol Internacional

Mientras Yamal gana 15 millones en Barcelona, el nuevo salario de Messi en Inter Miami

Mientras Lamine Yamal ganó 43 millones en 2025, el dinero que acumuló Vinícius
Futbol Internacional

Mientras Lamine Yamal ganó 43 millones en 2025, el dinero que acumuló Vinícius

La polémica frase de Vinícius Jr. a Lamine Yamal tras Real Madrid-Barcelona
Futbol Internacional

La polémica frase de Vinícius Jr. a Lamine Yamal tras Real Madrid-Barcelona

¿Por qué Julián Quiñones causa baja de la Selección Mexicana?
Selección Mexicana

¿Por qué Julián Quiñones causa baja de la Selección Mexicana?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo