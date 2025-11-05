CHAMPIONS LEAGUE
Sigue EN VIVO Brujas vs. Barcelona: minuto a minuto del partido por la UEFA Champions League 2025-26
No te pierdas ningún detalle de un encuentro fundamental para las aspiraciones de ambos equipos.
¿Dónde se disputa el encuentro?
El enfrentamiento del día se desarrollará en el Jan Breysel Stadium, en Brujas, Bélgica.
Publicidad
¿A qué hora comienza el partido?
- México: 14:00hs
- Colombia – Perú: 15:00hs
- Chile – Estados Unidos: 16:00hs
- Argentina: 17:00hs
- España: 22:00hs
La alineación de Barcelona vs. Brujas
- Wojciech Szczesny
- Joules Kounde
- Ronald Araújo
- Eric Garcia
- Alejandro Balde
- Marc Casado
- Ferran Torres
- Lamine Yamal
- Frenkie de Jong
- Fermín López
- Marcus Rashford
La alineación de Brujas vs. Barcelona
- Nordin Jackers
- Kyriani Sabbe
- Joel Ordóñez
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Raphael Onyedika
- Aleksandar Stankovic
- Hans Vanaken
- Carlos Borges
- Christos Tzolis
- Nicolo Tresoldi
Bienvenidos a Brujas vs. Barcelona
Belgas y españoles se medirán en uno de los encuentros más destacados del día por la Jornada 3 de la UEFA Champions League 2025-26. Aquí tendrás todos los detalles.
Publicidad
Lee también
Futbol Internacional
Mientras Yamal gana 15 millones en Barcelona, el nuevo salario de Messi en Inter Miami
Futbol Internacional
Mientras Lamine Yamal ganó 43 millones en 2025, el dinero que acumuló Vinícius
Futbol Internacional
La polémica frase de Vinícius Jr. a Lamine Yamal tras Real Madrid-Barcelona
Selección Mexicana