Atlético de Madrid se enfrenta este miércoles 28 de enero con Bodo Glimt por la última jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Todos los equipos jugarán en simultáneo debido a que se aseguran los lugares en octavos de final y en Playoffs.

Por el momento el Atlético de Madrid está ubicado 12° en la clasificación de la Champions League, pero su panorama es incierto y dependerá mucho tanto del resultado ante el Bodo Glimt como de lo que suceda en otros partidos.

¿Qué pasa si Atlético de Madrid le gana a Bodo Glimt?

Si Atlético de Madrid le gana a Bodo Glimt este miércoles 28 de enero por la Champions League, tiene posibilidades de asegurarse un lugar entre los primeros 8, pero para eso dependerá de otros resultados. El equipo español tiene por encima a 11 equipos, pero solo lo separan dos puntos de Real Madrid, el 3°.

¿Qué pasa si Atlético de Madrid empata con Bodo Glimt?

Si Atlético de Madrid empata con Bodo Glimt este miércoles por la Champions League, lo más probable es que el conjunto colchonero tenga que disputar los Playoffs del torneo y deberá esperar al sorteo para conocer a su rival.

¿Qué pasa si Atlético de Madrid pierde con Bodo Glimt?

Si Atlético de Madrid pierde con Bodo Glimt este miércoles por la Champions League, el equipo de Diego Pablo Simeone jugará con seguridad los Playoffs del torneo.

