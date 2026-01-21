Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde ante Slavia Praga por la UEFA Champions League

Barcelona está visitando al Slavia Praga por la séptima jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26 en un partido clave pensando en la clasificación a los octavos de final. Los culés saben que cada punto es determinante en esta recta final, ya que todavía no tienen asegurado el pase directo y buscan evitar el repechaje.

Por el momento, el encuentro se encuentra igualado 1-1 ante el conjunto local, que estaba dando el batacazo y consiguiendo su primera victoria en el torneo. Sin embargo, el Barcelona reaccionó a tiempo y logró emparejar el marcador, manteniéndose con vida.

Qué pasa si Barcelona gana

En caso de que el equipo español logre quedarse con los tres puntos como visitante, seguirá con chances claras de evitar los playoffs y clasificar de manera directa a los octavos de final. Una victoria le permitiría acomodarse mejor en la tabla y llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo.

Qué pasa si Barcelona empata

Si el Barcelona termina igualando el encuentro, todavía tendrá posibilidades de pelear hasta el final por la clasificación, aunque con un margen mucho más ajustado. En ese escenario, el repechaje aparece como una opción concreta y los culés deberían darlo todo para meterse entre los 16 mejores del torneo.

Qué pasa si Barcelona pierde

En caso de que el Slavia Praga se quede con los tres puntos, la situación se complicará para el equipo dirigido por Hansi Flick. El objetivo de evitar el repechaje quedaría más lejos y, teniendo en cuenta que el nivel del Barcelona en el torneo no ha sido el mejor hasta ahora, la presión aumentaría de cara al cierre de la fase de grupos.

En síntesis