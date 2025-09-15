Real Madrid comenzará su aventura en la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026 este martes 16 de septiembre. En el Estadio Santiago Bernabéu, el conjunto merengue recibirá a Olympique de Marsella con el regreso a la convocatoria de dos figuras que se habían perdido los primeros partidos de la temporada.

Se trata de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, quienes ya están a disposición de Xabi Alonso tras superar sus respectivos problemas físicos. Por un lado, el inglés de 22 años regresa luego de ser operado en su hombro izquierdo después del Mundial de Clubes por una luxación sufrida en noviembre del 2023, mientras que el francés, de la misma edad, hará lo propio al superar un esguince de tobillo que lamentó en agosto pasado.

De esta manera, Real Madrid comienza a tachar nombres de su lista de bajas aunque aún espera por el regreso de otros jugadores. Tales son los casos de Endrick, quien estaría en la recta final de su recuperación tras una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha y Ferland Mendy (rotura del tendón del cuádriceps derecho). En tanto, Antonio Rudiger, quien se lesionó en el recto anterior de la pierna izquierda durante el entrenamiento previo al juego de este fin de semana ante Real Sociedad, causará baja por alrededor de tres meses.

Jude Bellingham y Eduardo Camavinga fueron convocados en Real Madrid tras superar sendos problemas físicos. (Getty Images)

Vale mencionar que en la convocatoria dada a conocer por la institución capitalina resaltan las presencias de Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Thibaut Courtois y Federico Valverde, entre otros. También estarán Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Dean Hujisen y Álvaro Carreras, los refuerzos que se sumaron a la plantilla merengue este verano.

Xabi Alonso: “Jugar la Champions con Real Madrid es especial”

Por otro lado, este lunes Xabi Alonso palpitó la previa del juego ante Olympique de Marsella que marcará también su presentación como entrenador de Real Madrid en la UEFA Champions League. Al respecto, aseguró que participar de la competencia con el merengue, máximo ganador del certamen con 15 títulos, es “especial” e “ilusionante”.

“Afrontamos la ilusión que se supone jugar la Champions con Real Madrid, con toda la historia que tiene y en el Bernabéu. Si la Champions en todas partes es especial, aquí más. Empezamos nuestra temporada en competición europea después del inicio de LaLiga; la gente está con ganas de empezar a dar pasos y seguir creciendo. Mañana tenemos un rival exigente, de alto nivel, y esperamos empezar bien”, manifestó el ex DT de Bayer Leverkusen.

Cabe recordar que el juego empezará en punto de las 13:00 horas del centro de México y se podrá seguir a través de Max, Amazon Prime y Tabii en todo el territorio nacional.

