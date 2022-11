Chivas de Guadalajara inicia una nueva etapa bajo la tutela de Fernando Hierro, cuya primera gran decisión en la dirección deportiva fue elegir a Veljko Paunovic como el entrenador encargado de recuperar el protagonismo para el Torneo Clausura 2023.

El Rebaño Sagrado todavía no cuenta con incorporaciones, pero por lo pronto Paunovic prepara todos los detalles para iniciar los trabajos de pretemporada a partir del 14 de noviembre, cuando la plantilla se someterá a las pruebas médicas y físicas.

Pocho Guzmán no se apresura

Víctor Guzmán tiene una postura muy clara ante el interés de Chivas de Guadalajara en el mercado de pases. De acuerdo con la información que publica Rebaño Pasión, el mediocampista no tiene prisas y deja su futuro en manos de la directiva del Pachuca comandada por Jesús Martínez.

Ramón Morales pudo jugar en Atlas

Ramón Morales es uno de los grandes ídolos de la afición de Chivas de Guadalajara, luego de defender los colores del club durante una década. Sin embargo, el de Michoacán reveló que estuvo cerca de marcharse al Atlas por decisiones ajenas a él. "Les dije: ‘yo quiero quedarme aquí, que sea del club’, porque me querían vender al Atlas. Me iba a quedar en Guadalajara, pero no me quería ir de Chivas y no tengo nada con la gente de Atlas, pero tenía poco que había llegado y quería hacer mi historia", dijo en su canal de YouTube.