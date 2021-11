Chivas siempre se ha caracterizado por ser un equipo que toma decisiones cuestionables al calor de la inmediatez, como suelen hacerlo los grandes, y por ello el trato que tuvieron con el legendario guardameta, Oswaldo Sánchez, no fue el más óptimo, pues no sólo lo sacaron contra su voluntad, sino también quedaron a deberle dinero.

En entrevista para TUDN, el ex futbolista reveló que no cobró lo que le correspondía cuando fue Campeón con el Rebaño Sagrado en 2006 tras vencer a Toluca en el Nemesio Diez: “Te voy a soltar otra. No cobré mi bono por ser campeón con las Chivas en el 2006. Era de un millón de pesos”, reveló quien fuera figura de los tapatíos.

Oswaldo también dio a conocer que su salida fue orquestada por Néstor de la Torre, quien entonces era el presidente deportivo del equipo, por diferencias con la directiva rojiblanca, situación que lo llevó a fichar con Santos Laguna, esperando que algún día pudiera retirarse en La Perla Tapatía, pero eso no sucedió.

“Lo que más me duele en este momento es la afición, quiero que sepan que esta decisión la tomo con base en ver el futuro de mi familia, pero esto no es un adiós, solo un hasta pronto”, mencionó Sánchez en su despedida, quien no pudo cumplir con su retorno a Chivas, donde no consiguió llegar a un acuerdo para su retiro.