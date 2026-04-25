Este domingo continuó la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX con seis compromisos que movieron las posiciones. En esta oportunidad, hubo grandes resultados como la victoria de Pumas UNAM de visitante ante Pachuca, el empate entre Chivas y Xolos en Guadalajara y la derrota de América de local ante Atlas.

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Con los duelos que se disputaron durante este fin de semana, se movió la tabla de goleo de la competición y ahora se conoció al campeón de goleo. Tras anotarle a Juárez, Joao Pedro Galvao quedó como único líder con 14 anotaciones. Armando González del Rebaño Sagrado quedó segundo con 12 dianas.

João Pedro se corona por segunda ocasión consecutiva, reafirmando su dominio en el ataque en el futbol mexicano, además mejorándolo. Mientras en el Apertura 2025 anotó 12 goles, algo que compartió con la Hormiga y Paulinho de Toluca, en el Clausura 2025 realizó 14 anotaciones.

Por detrás de estos dos jugadores que sacaron una gran diferencia con el resto, el podio lo cerraron Diber Cambindo de Léon y Robert Morales de Pumas UNAM con 8 anotaciones. Ya con 7 aparecen Juan Brunetta (Tigres UANL), Kevin Castañeda (Xolos) y Juninho (Pumas UNAM).

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Tabla de goleo del Clausura 2026