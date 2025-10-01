El calendario futbolero del 2025 de la CONCACAF tiene estipulado para este miércoles 1 de octubre el desarrollo del Campeones Cup: el mejor equipo de la última temporada en México y el mejor de la temporada de los Estados Unidos chocan por un nuevo trofeo. Toluca y Los Ángeles Galaxy se cruzarán en California en un enfrentamiento que promete emociones.

El equipo mexicano es la gran sensación del año en su país: los ‘Diablos Rojos’ no sólo conquistaron el primer torneo del 2025, sino que también ganaron el duelo de campeones de la temporada y tambiénson actualmente los líderes del segundo torneo del corriente semestre, ratificando la regularidad que han tenido desde en enero hasta esta parte. Ahora, van por otra copa.

¿Qué pasa si Toluca pierde con LA Galaxy por el Campeones Cup 2025?

En caso de sufrir una derrota ante los ‘Galácticos’ esta noche, los ‘Diablos Rojos’ serán subcampeones y no podrán quedarse con el título. Al tratarse de una competición a partido único, sin ida y vuelta, y que tiene que definir sí o sí un ganador, el que termine victorioso tras el tiempo reglamentario se hará de toda la gloria.

¿Qué pasa si Toluca empata con LA Galaxy por el Campeones Cup 2025?

Si el juego entre el conjunto escarlata y los blanquiazules finaliza igualado tras los noventa minutos, habrá una tanda de penales para definir al ganador: de acuerdo al reglamento de este certamen, la final no contará con un tiempo extra o alargue como otras competencias, sino que todo quedará señalado en tiros desde los doce pasos.

¿Qué pasa si Toluca le gana a LA Galaxy por el Campeones Cup 2025?

En el escenario de que los mexicanos se lleven la victoria ante los estadounidenses en tiempo regular, los dirigidos por Antonio Mohamed serán los campeones de esta edición de la competencia. En tal caso, se coronarán por primera vez en este tipo de trofeo, y en la que es además su primera participación en el mismo.

