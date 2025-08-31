¡Lamentable! Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup y protagonizó trifulca ante Seattle Sounders

Seattle Sounders derrotó por 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi en el Lumen Field para conquistar la Leagues Cup 2025. Con goles de Osaze De Rosario, Álex Roldan y Paul Rothrock, la franquicia de Washington consiguió su primera conquista en el certamen continental y obtuvo un boleto directo a los octavos de final de la Concachampions 2026.

ver también ¿Cómo quedó el palmarés de la Leagues Cup tras la victoria de Seattle Sounders sobre Inter Miami?

Una vez finalizado el encuentro, un conato de bronca entre jugadores y particulares de ambos equipos empañó la fiesta que se había vivido durante el partido. Con empujones y golpes, las Garzas desquitaron toda su bronca en lamentables escenas completamente ajenas a lo que significa un partido de futbol. Cabe destacar que mientras todo esto ocurría, Lionel Messi se mantenía alejado de la trifulca dialogando con un futbolista rival.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, las cámaras de televisión captaron el momento en el que Luis Suárez escupió a un auxiliar de Seattle visiblemente mayor. Aún se desconoce qué tipo de sanción se le impondrá al experimentado delantero uruguayo de 38 años, que vuelve a protagonizar una polémica como en aquel recordado partido entre Uruguay e Italia en Brasil 2014 en el cual mordió a Giorgio Chiellini.

Tweet placeholder

No todas son malas noticias para la franquicia de La Florida. Pese a la derrota, los dirigidos por Javier Mascherano lograron un boleto a la próxima Concachampions, certamen que le da a su ganador un lugar en el Mundial de Clubes 2029. Misma suerte correrá LA Galaxy, que derrotó en el partido por el tercer puesto a Orlando City 2-1 en el Dignity Health Sports Park.

Publicidad

Publicidad

Con esta victoria, Seattle Sounders se suma a la lista de campeones en la que ya se encontraban el propio Inter Miami, campeón en 2023, Columbus Crew (2024), León (2021) y Cruz Azul (2019).