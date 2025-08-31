Es tendencia:
logotipo del encabezado
Leagues Cup

¡Lamentable! Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup y protagonizó trifulca ante Seattle Sounders

El certamen continental terminó con un conato de bronca tras la derrota por 3-0 de las Garzas de Lionel Messi en el Lumen Field.

Por Juan Ignacio Barbieri

El momento de empujones entre futbolistas y particulares de Inter Miami y Seattle Sounders.
© CapturaEl momento de empujones entre futbolistas y particulares de Inter Miami y Seattle Sounders.

Seattle Sounders derrotó por 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi en el Lumen Field para conquistar la Leagues Cup 2025. Con goles de Osaze De Rosario, Álex Roldan y Paul Rothrock, la franquicia de Washington consiguió su primera conquista en el certamen continental y obtuvo un boleto directo a los octavos de final de la Concachampions 2026.

¿Cómo quedó el palmarés de la Leagues Cup tras la victoria de Seattle Sounders sobre Inter Miami?

ver también

¿Cómo quedó el palmarés de la Leagues Cup tras la victoria de Seattle Sounders sobre Inter Miami?

Una vez finalizado el encuentro, un conato de bronca entre jugadores y particulares de ambos equipos empañó la fiesta que se había vivido durante el partido. Con empujones y golpes, las Garzas desquitaron toda su bronca en lamentables escenas completamente ajenas a lo que significa un partido de futbol. Cabe destacar que mientras todo esto ocurría, Lionel Messi se mantenía alejado de la trifulca dialogando con un futbolista rival.

Tweet placeholder
Publicidad

Por otro lado, las cámaras de televisión captaron el momento en el que Luis Suárez escupió a un auxiliar de Seattle visiblemente mayor. Aún se desconoce qué tipo de sanción se le impondrá al experimentado delantero uruguayo de 38 años, que vuelve a protagonizar una polémica como en aquel recordado partido entre Uruguay e Italia en Brasil 2014 en el cual mordió a Giorgio Chiellini.

Tweet placeholder

No todas son malas noticias para la franquicia de La Florida. Pese a la derrota, los dirigidos por Javier Mascherano lograron un boleto a la próxima Concachampions, certamen que le da a su ganador un lugar en el Mundial de Clubes 2029. Misma suerte correrá LA Galaxy, que derrotó en el partido por el tercer puesto a Orlando City 2-1 en el Dignity Health Sports Park.

Publicidad

Con esta victoria, Seattle Sounders se suma a la lista de campeones en la que ya se encontraban el propio Inter Miami, campeón en 2023, Columbus Crew (2024), León (2021) y Cruz Azul (2019).

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras derrota de Inter Miami
Concacaf

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras derrota de Inter Miami

¿Cómo quedó el palmarés de la Leagues Cup tras la victoria de Seattle Sounders sobre Inter Miami?
Concacaf

¿Cómo quedó el palmarés de la Leagues Cup tras la victoria de Seattle Sounders sobre Inter Miami?

Se confirmaron tres clasificados más a la Concachampions 2026
Concacaf

Se confirmaron tres clasificados más a la Concachampions 2026

El calendario de Real Madrid en la fase de liga de la Champions League
Champions League

El calendario de Real Madrid en la fase de liga de la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo