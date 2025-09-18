Mientras Anthony Martial gana 4 millones en Rayados, el salario que cobra Lionel Messi en Inter Miami

La liga mexicana y la estadounidense han crecido mucho en los últimos años gracias a las enormes figuras que han tomado la decisión de arribar en los distintos países. En la MLS, uno de los mejores futbolistas de la historia del futbol llegó a Inter Miami después de una vida en Europa en la cual rompió todo los récords posibles.

Hablamos de Lionel Andrés Messi, que luego de ser campeón del mundo con la Selección Argentina, dejó el PSG ya que no estaba cómodo y buscó tanto su tranquilidad como también la de su familia, sabiendo que Estados Unidos era la mejor opción.

Lo mismo pasó en México, muchos jugadores de renombre eligieron al país como nuevo destino y uno de los clubes que más figuras contrató fue Rayados de Monterrey que en este 2025 no solo logró el fichaje de Sergio Ramos si no que hace unos días contrató al francés, Anthony Martial.

El futbolista con pasado en la Premier League llegó proveniente del AEK Atenas de Grecia a cambio de un millón de euros y según 365 Scores México, su salario por temporada será de 4 millones de dólares, siendo así uno de los mejores pagos.

Messi, por su parte, es el futbolista mejor pago de la MLS según los informes de la propia liga dado que gana 12 millones de dólares por temporada y la cifra asciende a 20 millones contando patrocinios y acuerdos que tiene el propio futbolista.

Valor de mercado de Lionel Messi vs. Anthony Martial

Según el sitio especializado, Transfermarkt, Martial tiene un valor de mercado de 7,5 millones de euros. El argentino lo supera ya que el mismo sitio lo cotiza en 18 millones de la misma moneda, valor que fue bajando con el pasar de los años por su edad y también por dejar el Viejo Continente.