Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor jugador de la historia del futbol

Cristiano Ronaldo vivió una gran fecha FIFA con la Selección de Portugal. El astro luso fue titular en los dos encuentros por Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 y aportó tres tantos en total: dos en la goleada sobre Armenia y uno en el ajustado triunfo ante Hungría. Estas anotaciones lo convirtieron en el máximo goleador histórico por Eliminatorias de Copa del Mundo, pero ese no fue el único reconocimiento que tuvo CR7 en la semana.

Este miércoles 10 de septiembre, la Liga Portugal distinguió a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador de todos los tiempos. “Reconocido por su ética de trabajo, su competitividad y su capacidad de decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas. Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, ha construido un legado que lo sitúa como ‘el mejor de siempre'”, reza el escrito publicado por la mencionada entidad.

Este reconocimiento vino acompañado de un galardón que ya está en manos del propio Cristiano Ronaldo. De hecho, el actual delantero de Al-Nassr grabó un video en agradecimiento. En el mismo, el portugués manifiesta: “Quiero agradecer a Liga Portugal por este premio como mejor jugador de siempre. Para mí es un orgullo y un honor ganar algo para mi país”.

Más adelante, Ronaldo completa: “Quiero agradecer a todos mis compañeros que me ayudaron, a lo largo de mi carrera, a conquistar este trofeo maravilloso. Y agradecer a todos los entrenadores también, todos los que me ayudaron en este camino y me presionaron a ser cada vez mejor. Por eso, muchas gracias a todos y disfruten. Un abrazo”.

Récord compartido con Carlos Ruiz

Con su tanto de penal ante Hungría, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias rumbo al Mundial. Sin embargo, no está solo en la cima. El otro que también tiene 39 goles es Carlos Ruiz, delantero de Guatemala que los marcó en CONCACAF entre 2000 y 2016.