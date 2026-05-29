Con el correr de los años, la Concachampions ha ganado un prestigio y una relevancia impensada de un tiempo a esta parte. Si bien siempre tuvo un gusto especial por coronar al mejor del continente, los premios que ahora otorga la competición la vuelven más encantadora aún. Esta edición 2026 del torneo dará otro salto de calidad y los finalistas lo saben.

Publicidad

En esta oportunidad, el trofeo irá para la casa de Toluca o de Tigres UANL, los dos clubes que se estarán midiendo en la gran final para definir al nuevo campeón. Lo único cierto es que la CONCACAF este año se quedará aquí en México, a falta de conocer si será para los ‘Diablos Rojos’ (locales) o para los ‘Universitarios’ (visitantes).

De modo similar a lo que sucede en la Liga MX, la Concachampions entrega una suma de dinero importante al conjunto que se impone en la definición y alcanza la gloria. Esta compensación económica para el ganador de la final representa un valor semejante a lo que se paga al campeón del futbol mexicano, por lo que para ambos sería considerable.

El trofeo que se disputan Toluca y Tigres [Foto: Getty]

Publicidad

Solo por ganar la final de la CONCACAF Champions Cup, el campeón recibe un ingreso de 4 millones de dólares, a modo de premio económico por la conquista continental. Sin embargo, vale aclarar que si el ganador es Toluca, sumará también un millón de dólares más por ser ‘líder del torneo Concacaf’ (motivo por el cual es local en la final).

Hace apenas algunos días, el ganador de la Liga MX embolsó 4.1 millones de dólares, por lo que se puede observar que se trata de recompensas financieras muy parecidas. La diferencia es que en este caso el encargado de hacer ese desembolso o erogación es la Confederación, CONCACAF puntualmente, al equipo que venza este sábado.

Los premios deportivos que entregará la Concachampions 2026:

Quizás a la misma altura o más trascendentales, hay otros dos beneficios que tendrá el cuadro que se haga con el título de la CONCACAF Champions Cup:

Publicidad

Clasificación a la Copa Intercontinental 2026 (fin de año).

(fin de año). Clasificación al Mundial de Clubes 2029 (dentro de tres años).

Como se puede observar, hay muchas cosas en juego para solo 90 minutos de partido en el Estadio Nemesio Diez. ¿Será para Toluca? ¿O Tigres dará el batacazo?