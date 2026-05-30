Toluca y Tigres se enfrentan este sábado 30 de mayo por la gran final de la Concachampions 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Nemesio Díez y el partido por el título comienza a las 18:00hs (CDMX).

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El equipo de Antonio Mohamed alcanzó la final después de eliminar a LAFC en la semifinal. Toluca no gana la Concachampions desde 2003 y sería el título que le falta a este ciclo para que se transforme en uno de los más exitosos en la historia de los Diablos Rojos.

Por su parte, Tigres eliminó a Nashville en la semifinal. El club auriazul ganó la Concachampions por última vez en 2020 y busca su segunda corona. Toluca y Tigres se ven las caras nuevamente después de haberse enfrentado en la final del Apertura 2025, en la cual los Diablos se llevaron el triunfo por penales.

La probable alineación de Toluca

Luis García

Diego Barbosa

Bruno Méndez

Federico Pereira

Everardo López

Franco Romero

Marcel Ruiz

Nicolás Castro

Jesús Angulo

Helinho

Paulinho

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La alineación de Tigres