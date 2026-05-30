¿Por qué Toluca vs. Tigres por la final de la Concachampions 2026 no va por TV abierta?

Toluca y Tigres definen este sábado al nuevo campeón de la Concachampions 2026 en el Estadio Nemesio Díez, pero muchos aficionados se preguntan por qué la gran final no será transmitida por televisión abierta en México.

Este sábado se termina la temporada para dos equipos mexicanos que quieren cerrarla de la mejor manera posible: ganando un título internacional. Hablamos de Toluca y Tigres, que se enfrentarán en la gran final de la Concachampions 2026 en un partido que promete muchas emociones.

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Al igual que ocurrió el año pasado, felinos y Diablos Rojos vuelven a encontrarse en una definición importante. En 2025, el equipo dirigido por Antonio Mohamed logró quedarse con el Apertura y alcanzar el bicampeonato del futbol mexicano, consolidándose como uno de los mejores equipos del país.

Ahora tendrán una nueva oportunidad de sumar un trofeo a sus vitrinas cuando disputen la final de la Concachampions. El encuentro se jugará en el Estadio Nemesio Díez, casa de Toluca, que intentará aprovechar la localía para quedarse con el campeonato continental. El partido comenzará a las 18:00 hs de la CDMX y tendrá la atención de millones de aficionados mexicanos.

Si estás buscando dónde ver el encuentro, aquí te dejamos toda la información para seguir la final entre Toluca y Tigres en vivo y en directo.

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¿Por qué la final no va por televisión abierta?

La final de la Concachampions 2026 no será transmitida por televisión abierta debido a que los derechos de transmisión de toda la competencia pertenecen a FOX ONE. Desde el inicio del torneo, la plataforma fue la encargada de emitir todos los partidos del certamen y la definición no será la excepción.

Por ese motivo, los aficionados que quieran seguir el partido entre Toluca y Tigres deberán hacerlo a través de FOX ONE, señal que cuenta con los derechos exclusivos de la competición.

En sintesis

La gran final internacional de la Concachampions 2026 no se transmitirá por televisión abierta debido a que los derechos exclusivos de difusión en México le pertenecen a FOX ONE .

. Las transmisiones habituales de los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Díez por el torneo local corresponden a TelevisaUnivision , pero al tratarse de un torneo de la Concacaf, la exclusividad cambia por completo.

, pero al tratarse de un torneo de la Concacaf, la exclusividad cambia por completo. El partido definitorio entre Toluca y Tigres está programado para este sábado a las 18:00 hs (tiempo del centro de México).