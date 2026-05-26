El portero que se negó a Tigres y a Rayados

Ante los resultados que tuvieron Tigres y Rayados en el Clausura 2026, ambas escuadras están buscando cómo mejorar su plantilla, en el caso de Monterrey incluso se quedó sin DT y ya consiguió la llegada de Matías Almeyda, pero los dos equipos del Norte estaban interesados en un portero mexicano, el cual habría rechazo sus ofertas.

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Santiago Mele fue uno de los elementos que más fue considerado el semestre anterior con el equipo de Nicolás Sánchez, mientras que con Guido Pizarro la oportunidad inigualable la sigue manteniendo Nahuel Guzmán. Los dos estrategas apostaron por arqueros extranjeros, pero ahora iban por un nacional como suplente.

El portero que querían Tigres y Rayados

De acuerdo con la información del periodista Raúl Gómez, tras las actuaciones que tuvo en este torneo Carlos Moreno con Pachuca decidieron buscarlo y hacerle ofertas, aunque se sabe que los regios no escatiman en los costos. Aún así, el guardameta decidió decir que no a ambas plantillas para quedarse con los Tuzos.

De igual manera, la fuente confirma que le habrían ofrecido también la posibilidad de ir a un equipo de segunda división en Europa, pero que la oferta no había sido tan cautivadora, por lo que fueron tres los cuadros a los que decidió dejar fuera de sus planes, siendo estos últimos dos de los más poderosos en México.

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Gómez asegura que Moreno habría renovado por dos años más con el conjunto de Pachuca, quienes se quedaron este torneo en las Semifinales, por lo que el proyecto que se puede venir de la mano de Esteban Solari podría ayudar a que esta plantilla consiga el campeonato y es algo que el arquero ve con muy buenos ojos.

En síntesis

El portero Carlos Moreno rechazó las ofertas de Tigres y Rayados en el Clausura 2026.

rechazó las ofertas de Tigres y Rayados en el Clausura 2026. El guardameta renovó contrato por dos años más con el conjunto de Pachuca .

más con el conjunto de . Moreno descartó jugar con las plantillas regias y en la segunda división de Europa.