¿Por qué Nashville vs. Tigres UANL por la Concachampions no se transmite por TV abierta?

Desde las 18:30 hs de la CDMX, Tigres UANL visita a Nashville por la ida de las semifinales de la Concachampions 2026 con el objetivo de sacar un gran resultado fuera de casa. Los felinos siguen con vida en todas las competencias ya que el próximo fin de semana jugará el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 ante Chivas.

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El conjunto regiomontano afronta un calendario exigente, pero con la confianza de mantenerse competitivo en todos los frentes. La Concachampions se presenta como una de las grandes prioridades del semestre, donde buscan dar un paso más rumbo a la final.

Nashville, por su parte, llega en un gran momento futbolístico y quiere seguir sorprendiendo en el torneo continental. El equipo estadounidense ya dejó en el camino a rivales de peso como Inter Miami de Lionel Messi en octavos de final y al América en cuartos, por lo que intentará dar otro golpe ante Tigres.

El duelo promete ser intenso desde el inicio, con dos equipos que llegan con realidades distintas pero con el mismo objetivo: acercarse a la gran final de la Concachampions 2026. Mientras que del otro lado del cuadro están Toluca y LAFC.

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¿Por qué no va por TV abierta?

En cuanto a la transmisión, el partido entre Nashville y Tigres de este martes 28 de abril no será transmitido por TV abierta. La única opción disponible para seguirlo en México será a través de la señal FOX+ y la plataforma FOX One.

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